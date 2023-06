Ginnastica: Esordio da incorniciare per Sofia Chiumello e Annie Desandré

La veterana Sofia Chiumello (classe 2005) è riuscita a portare a termine una gara senza grandi errori chiudendo in 36^ posizione su 88 all-arounder. Nelle classifiche per attrezzo si è classificata 16^ su 27 a volteggio, 30^ su 90 a parallele, 52^ su 94 a trave e 39^ su 94 a corpo libero.

Anche Annie Desandré, junior di prima fascia e quindi fra le più giovani in gara, ha ben figurato in questa prestigiosa cornice confrontandosi anche con ginnaste molto più esperte dal momento che tutte le classifiche erano unificate fra Junior e Senior. Ha concluso la gara in 48^ posizione su 88 ginnaste all-arounder. Questi i suoi piazzamenti agli attrezzi: a volteggio 20^ su 27, a parallele, a causa di una caduta, 81^ su 90, a trave 19^ su 94 e a corpo libero 60^ su 94.

Sicuramente un'esperienza di tutto rilievo in uno scenario nazionale che ha permesso alle giovani atlete valdostane di fare esperienza e ritornare a casa più cariche che mai.

Con loro in campo gara la tecnica federale Federica Vinante.