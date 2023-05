Guidati dalla tecnica Martina Bianchini domenica 23.5 a Camaiore sono scesi in pedana tre giovani ginnasti della Gym Aosta qualificatesi alle Finali Nazionali di ginnastica Artistica Europa.

Ottimi i risultati:

Per la categoria A1 1° posto per Aimé Pession

Per la categoria A2 podio al 3° posto per Jacopo Favre

Per Matteo Pegoraro classifica in via di definizione ma comunque premio perché in una categoria sotto gli 8 anni.