Danza: "Femmes", domenica 4 giugno il saggio dell’Institut de Danse du Val d’Aoste

Anche quest’anno, come tradizione, la scuola di danza “Institut de Danse du Val d’Aoste” propone il saggio-spettacolo di fine corsi dei suoi allievi, che avrà luogo al Teatro Splendor, domenica 4 giugno alle ore 20:30.

L’Institut, erede della storica scuola di danza classica diretta da Mireille Roche sorta ad Aosta negli anni ’70, svolge la sua attività in Valle d’Aosta da ormai 13 anni e offre corsi di danza classica, con preparazione agli esami della Royal Academy of Dance, sotto la supervisione dell'insegnante certificata RAD, Raffaella Giangualano, oltre che corsi di danza moderna e contemporanea.

Il saggio di quest’anno ha come titolo “Femmes” e vuole essere un omaggio al mondo femminile, ma anche un ricordo commosso dell’insegnante-coreografa Valentina Innocenti, scomparsa prematuramente qualche mese fa, che insieme a Elena Aloisio e a Dorothy Rollandin ha rappresentato per tanti anni la colonna portante dell’Institut.

Sul palco del Teatro Splendor una settantina di allievi si esibiranno in numerose coreografie. Alcuni degli allievi che saranno presenti al saggio del 4 giugno hanno alle spalle un curriculum di stages e concorsi fuori Valle, in cui hanno ottenuto numerosi riconoscimenti sia nella danza classica che in quella moderna e contemporanea.

Tutte le coreografie sono state preparate con la consueta competenza e con grande passione da Elena Aloisio, Davide Vittorino, Silvia Melis, Dorella Gigliotti, Elena Pisu, Christian Carubelli, Dorothy Rollandin, Alice Susanna, Giulia Lanaro, Margot Blanc e Rebecca Celli.