Ciclismo: Trionfo di Etienne Grimod al 64esimo GP Ucat

Successo in solitaria, per distacco, con un’azione di forza, in salita, sul colletto di Barge, ai meno 5mila metri dall’arrivo, dopo essere entrato nella fuga decisiva, di tredici elementi, a 15 km dall’arrivo. Ieri, a Paesana (Cuneo) Etienne Grimod si è imposto nel 64° Gran Premoi U.C.A.T, gara su Strada riservata alla categoria Juniores.

Gara controllata e gruppo compatto per 85 km; poi, la fuga decisiva di un plotoncino di tredici concorrenti e, all’attacco dell’ultima asperità del tracciato, l’attacco di Etienne Grimod (Pool Cantù Gb Team), che scollina con 15” di vantaggio sul gruppo dei fuggitivi.

Nel finale, in solitaria, Etienne Grimod incrementa ancora il vantaggio, e chiude i 101,700 km del tracciato in 2h 27’00”, alla media di 41,510 km/h; alle sue spalle, con un ritardo di 27°, lo sprint per il podio, che premia Mattia Sambinello (Canturino) e Juan David Sierra (Biringhello). La gara era valida anche per il campionato regionale piemontese, maglia conquistata dall’eporediese Alessandro Perracchione (Energy Team), che chiude quarto.