Ciclismo: Chantal Cuaz centra il podio ad Alzate Brianza

Ancora buone prestazioni offerte da Chantal Cuaz e Mélanie Bosonin, ieri, nella cronometro Banca Bcc di Alzate Brianza (Como), con la prima che conquista la terza posizione, mentre Bosonin è quinta, e oggi, nella corsa in linea a Cadorago, nel comense.

Nella corsa riservata agli Allievi Donne, terzo gradino del podio di Chantal Cuaz (Cicli Fiorin Cycling Team), attardata di 10” dalla vincitrice, Giada Silo (Breganze Millenium; 6’33”45), con seconda, a 6”, Elena De Laurentis (Team Di Federico). Negli Esordienti Donne primo anno, quinta Mélanie Bosonin (Xco Project – Francesconi Racing), a 32” dalla vetta, occupata da Matilde Carretta (Young Team Arcade; 6’58”55), che precede Emma Cocca (Mazzano; a 18”) e Irene Pancheri (Cesano Maderno; a 28”).

Oggi, corsa in linea Allievi Donne, nella quarta giornata rosa cadoraghese, a Cadorago (Como) vinta, dopo 51 km alla media di 37,926 km/h, da Giulia Erja Bianchi (Biesse – Carrera) in 1h 20’41”, davanti a Camilla Bezzone Gb Junior Team Piemonte) e a Elisa Bianchi (Flandres Love); settima in volata Chantal Cuaz, e 15° Elisa Giangrasso (Orange Bike Team). Negli Esordienti Donne, Mélanie Bosonin (Cicli Fiorin) è stata coinvolta in una caduta di gruppo e conseguente annullamento della gara.

Mercoledì 11 maggio, al velodromo di Montichiari (Brescia), Chantal Cuaz ha preso parte ai test metabolici, funzionali e attitudinale, nell’ambito del “Progetto Talento” organizzato dal settore tecnico nazionale della Federazione ciclistica italiana.