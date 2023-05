GIRO D'ITALIA: BAIS, FUGA DA SOGNO

Davide Bais ha scelto il primo arrivo in salita del Giro d'Italia 106, il Gran Sasso d'Italia (Campo Imperatore) - Montagna Pantani, per inaugurare il suo palmares al termine di una lunga giornata in fuga in compagnia di Karel Vacek e Simone Petilli. I tre erano evasi dal gruppo nei primi km di gara assieme a Henok Mulubrhan, che ha alzato bandiera bianca lungo le rampe del primo GPM, Roccaraso. L'accordo tra i tre fuggitivi si rompeva a 400 metri dall'arrivo quando Bais partiva in progressione lasciandosi alle spalle i compagni d'avventura e trionfando a braccia alzate sul traguardo. Per il 25enne di Rovereto, oltre al successo di tappa, è arrivata anche la soddisfazione di vestire la Maglia Azzurra. Il gruppo Maglia Rosa è arrivato a 3'10" dai fuggitivi regolato da Remco Evenepoel su Primoz Roglic. Andreas Leknessund ha difeso il simbolo del primato per il terzo giorno di fila.

RISULTATO DI TAPPA

1 - Davide Bais (Eolo-Kometa Cycling Team) - 218 km in 6h08’40’’, alla media di 35.479 km/h

2 - Karel Vacek (Corratec Selle Italia) a 9"

3 - Simone Petilli (Intermarché - Circus - Wanty) a 16"

4 - Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) a 3'10"

5 - Primož Roglič (Jumbo-Visma) s.t.

CLASSIFICA GENERALE

1 - Andreas Leknessund (Team DSM)

2 - Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) a 28"

3 - Aurélien Paret-Peintre (AG2R Citroën Team) a 30"

4 - João Gonçalves Almeida (UAE Team Emirates) a 1'00"

5 - Primož Roglič (Jumbo-Visma) a 1'12"





LE MAGLIE UFFICIALI

Le Maglie di leader del Giro d’Italia sono disegnate da CASTELLI con tessuti riciclati prodotti da SITIP.

Maglia R osa, leader della Classifica Generale, sponsorizzata da Enel - Andreas Leknessund (Team DSM)

leader della Classifica Generale, sponsorizzata da Maglia Ciclamino, leader della Classifica a Punti, sponsorizzata da Agenzia ICE con il brand Madeinitaly.gov.it

leader della Classifica a Punti, sponsorizzata da Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum - Davide Bais (Eolo-Kometa Cycling Team)

leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Maglia Bianca, leader della Classifica Giovani, sponsorizzata da Intimissimi Uomo - Andreas Leknessund (Team DSM) - indossata da Thymen Arensman (Ineos Grenadiers)





STATISTICHE

Prima vittoria da professionista per Davide Bais che non aveva mai vinto in gare internazionali nè da Under 23 nè da Juniores. Karel Vacek e Simone Petilli sono ancora a quota 0.

Seconda vittoria al Giro d'Italia per la Eolo-Kometa Cycling Team dopo quella ottenuta da Lorenzo Fortunato sul Monte Zoncolan nel 2021.

Andreas Leknessund è il nuovo recordman di maglie Rosa per la Norvegia: 4; lascia a 3 Knut Knudsen.



(Il vincitore di oggi Davide Bais ha ricevuto da Marco Marsilio, Presidente della Regione Abruzzo, la targa commemorativa riservata al primo corridore a passare sul Gran Sasso d'Italia, Montagna Pantani di questa edizione)

CONFERENZA STAMPA Il vincitore di tappa Davide Bais ha dichiarato in conferenza stampa: "Gli ultimi km sono stati molto belli. Sono riuscito a rimanere a ruota dei miei compagni di fuga sul tratto più duro e, più si avvicinava il finale, più avevo fiducia in quanto consapevole di essere il più veloce del trio. Sono felice, non ho alzato le braccia fino a quando non ho tagliato la linea del traguardo perchè volevo essere sicuro di essere imprendibile. Non so se questa vittoria cambierà la mia vita ma rimarrà sicuramente un'emozione indelebile. Vedrò se riuscirò a lottare per la Maglia Azzurra." La Maglia Rosa Andreas Leknessund ha detto: "Non mi aspettavo di tenere la Maglia Rosa ma credevo che sarebbe stato possibile. Ero pronto per la battaglia. Il modo in cui si è sviluppata la corsa ha sicuramente favorito me e il mio team. Pensavo che la salita finale fosse più dura, ma forse il vento, il freddo e la lunghezza della tappa hanno fatto desistere chi voleva attaccare. Mi sono regalato un'altra giornata in Maglia Rosa, spero di riuscire a difenderla anche domani ma credo che la mia avventura al comando finirà domenica in quanto Evenepoel è a soli 28" e a cronometro è troppo superiore rispetto a me."

LA TAPPA DI DOMANI

TAPPA 8, TERNI-FOSSOMBRONE, 207 KM



Percorso

Tappa divisa in due parti: 150 km di avvicinamento alla città di arrivo e quindi circa 60 km di intensi saliscendi attorno all’arrivo stesso con due passaggi in città di cui uno sotto il traguardo. Lungo avvicinamento su strade a scorrimento veloce con alcune gallerie e l’attraversamento di alcuni abitati con i consueti ostacoli alla circolazione come rotatorie, spartitraffico, isole salva-pedoni… Si segnalano in particolare Foligno e Cagli. Imboccata la Gola del Furlo (strada in buono stato, carreggiata ristretta) si entra nella parte finale con la prima scalata dei Cappuccini seguita dopo il passaggio sull’arrivo dalla scalata del Monte delle Cesane (punte del 18%) che con un ampio giro riporta in zona arrivo prima degli ultimi 10 km con la seconda scalata dei Cappuccini.



Ultimi km

Finale dopo il passaggio in prossimità dell’arrivo (non si passa sul traguardo) di circa 9 km caratterizzato dalla salita dei Cappuccini di 2.8 km con una serie di tornanti con pendenze sempre sopra il 12% e punte a metà salita del 19%. Dallo scollinamento mancano 5.6 km di cui 4 di discesa veloce a tornanti e gli ultimi 1600 m pianeggianti. Rettilineo finale di 700 m in leggera salita.