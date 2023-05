Ginnastica: Gym Aosta, buone prestazioni alla 2a Prova del Campionato Regionale Individuale Silver

Sabato scorso a Candelo sono scese in campo le ginnaste Silver LE e LD della Gym Aosta, guidate dalle tecniche Giorgia Evaspasiano e Valentina Lampis.

Questi i risultati delle LE:

Per le Junior 1 Martina Crisopulli si piazza all’11° posto con 22.200 (cerchio, palla e clavette), seguita in 12° posizione da Emilie Marcellan con 20.650 (cerchio, palla e nastro) e in 13° da Marta Framarin con 20.025 (cerchio, palla e clavette).

Per le Junior 3 Aurora Scarpone (palla, cerchio e nastro) si piazza in 9° posizione con un totale di 25.450.

Fra le senior 2 Giulia Castagnera sfiora il podio ottenendo la 4° posizione con 25.925 (palla e cerchio), mentre Sofia Rogolino si piazza 7° con 22.800 (cerchio e palla).

Per la categoria LD:

Fra le junior 1 Anita Semplicini si pone in 25° posizione per con 17.775 (cerchio e clavette).

Fra le Junior 2 Elodie Graiani ottiene un 15° posto con 22.700.

Nelle Junior3 Miryam Sabhani si piazza 20° co 20.500 (cerchio e clavette).

Nelle Senior 1 Sara Mammoliti Mochet ottiene il 14° posto con 20.950 (cerchio e clavette), seguita al 16° da Arianna Cossu che con 20.475 (cerchio e palla), e al 17° da Nicole Addario con 20.450 (palla e clavette).