Ritmica: Beatrice Cuaz e Ilaria Bertoncin seconda e terza a Candelo

Sabato hanno gareggiato le ginnaste del livello LE. Nelle Senior 3 doppio podio per Club des Sports, grazie alle prestazioni di Beatrice Cuaz e Ilaria Bertoncin che realizzano rispettivamente 29.150 e 28.975 punti e si piazzano al secondo e terzo posto, alle spalle di Alessandra Leva (Jolly Vinovo), vincitrice con 29.875.



Nelle Junior 3, settimo posto per Manuela Fianco (26.175 punti) e decimo per Aimée Bo (25.200), nella prova vinta da Melisa Qira (Cuneo Ginnastica) con 29.550 punti. Nelle Senior 1 - gradino alto del podio per Adele Cammilli (Concordia; 30.000) - quarto posto per Emilie Avallone che totalizza 29.225 e resta fuori dalla top 3 per 0.175 punti. Sesta Cecilia Cuaz (28.225) e nona Alysée Casula (26.450).

Oggi - domenica 7 maggio - prova individuale per il livello LD. Nelle Junior 1 quinta Enilda Ndreca (23.975), settima Nicoletta Moro (23.625) e quattordicesime pari merito Martina Margot Turatti ed Emma Baldo, entrambe con un punteggio di 22.000. Successo di Martina Cersosimo (Equilibrea) con 25.075 punti. Nelle Senior 2 dodicesima Marie Claire Gachet (19.225), nelle Senior 3 ottava Tanja Saudin (20.850).