GIRO D'ITALIA: EVENEPOEL, IL ROSA SOPRA L'ARCOBALENO

Il primo round di questo 106^ Giro d'Italia va a Remco Evenepoel che domina la 1^ tappa, la Costa dei Trabocchi Tudor ITT di 19.6 km da Fossacesia Marina a Ortona. Il Campione del Mondo, oggi in gara con la maglia di Campione Nazionale belga, ha regalato una delle sue grandi esibizioni, volando a 55.211 km/h e diventando il primo corridore belga a vestire la Maglia Rosa dal 2001. Alle sue spalle si sono piazzati a 22" Filippo Ganna e a 29" João Almeida, il migliore tra i rivali di Evenepoel nella lotta alla Maglia Rosa. Tra i corridori attardati Tao Geoghegan Hart a 40", Primoz Roglic a 43", Geraint Thomas e Alexsandr Vlasov a 55", Damiano Caruso a 1'28" e Thibaut Pinot a 1'43".

RISULTATO DI TAPPA

1 - Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) - 19.6 km in 21’18’’, alla media di 55.211 km/h

2 - Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) a 22"

3 - João Pedro Gonçalves Almeida (UAE Team Emirates) a 29"



CLASSIFICA GENERALE

1 - Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step)

2 - Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) a 22"

3 - João Pedro Gonçalves Almeida (UAE Team Emirates) a 29"





(Remco Evenepoel con la moglie Oumaima, vestita di Rosa, dopo l'arrivo)

LE MAGLIE UFFICIALI

Le Maglie di leader del Giro d’Italia sono disegnate da CASTELLI con tessuti riciclati prodotti da SITIP.

Maglia Rosa, leader della Classifica Generale, sponsorizzata da Enel - Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step)

leader della Classifica Generale, sponsorizzata da Maglia Ciclamino, leader della Classifica a Punti, sponsorizzata da Agenzia ICE con il brand Madeinitaly.gov.it indossata da Filippo Ganna (Ineos Grenadiers)

leader della Classifica a Punti, sponsorizzata da indossata da Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum - Brandon McNulty (UAE Team Emirates)

leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Maglia Bianca, leader della Classifica Giovani, sponsorizzata da Intimissimi Uomo - Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) - indossata da Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step)

STATISTICHE

Remco Evenepoel è il 50° atleta belga che ottiene una vittoria di tappa al Giro . Il recordman è Eddy Merckx, con 25 vittorie di tappa

. Il recordman è Eddy Merckx, con 25 vittorie di tappa L’ultimo belga in Maglia Rosa era stato Rik Verbrugghe, per 4 tappe nel 2001. Al pari di Verbrugghe, Evenepoel conquista il simbolo del primato nella 1^ frazione in Abruzzo (il Giro 2001 partì con la Montesilvano-Pescara).

2001 partì con la Montesilvano-Pescara). Remco Evenepoel è il primo campione del mondo (su strada) in carica a vestire la Maglia Rosa dal 9 maggio 2010, quando Cadel Evans la vestì ad Utrecht.

CONFERENZA STAMPA Il vincitore di tappa e Maglia Rosa Remco Evenepoel ha dichiarato in conferenza stampa: “Mi piace indossare la maglia di Campione del Mondo, aggiungere quella Rosa è una bellissima soddisfazione. Mi godrò ogni giorno in cui la avrò addosso. Da La Vuelta dell'anno scorso monto il 60 come rapporto sulla corona anteriore. Non è facile da spingere ma visti i risultati mi sento a mio agio. Prima della partenza, avrei pensato che sarebbe stato un grande risultato guadagnare 15" sui miei rivali in classifica generale. 43" su Roglic è un bel margine che mi dà fiducia. Sono un po' sorpreso della vittoria di oggi, anche se i lunghi rettilinei mi favorivano, così come la rampa finale. Sono felicissimo."

LA TAPPA DI DOMANI

TAPPA 2, TERAMO-SAN SALVO, 202 KM



Percorso

Tappa che alterna tratti costieri pianeggianti con tratti nell’entroterra con brevi salite. Si scalano piccole ascese come Bellante, Controguerra e Colonnella prima di percorrere la statale Adriatica fino a Silvi Paese dove l’ascesa di circa 4 km assegna il primo GPM. Dopo un secondo tratto costiero (Pescara), seconda ascesa a Chieti seguita dal secondo GPM a Ripa Teatina. Una volta riguadagnata la costa, la corsa la segue fino all’arrivo di San Salvo. Strade larghe e con poche curve lungo la costa e a carreggiata più stretta e con molte curve e saliscendi durante i tratti nell’entroterra.



Ultimi km

Ultimi km praticamente rettilinei e perfettamente piatti con alcuni dei consueti ostacoli della circolazione stradale come rotatorie, spartitraffico, isole salva-pedoni. Da segnalare a 1400 m dall’arrivo una rotatoria da percorrere in senso di marcia che immette nell’ultima curva a 1 km dall’arrivo. Retta finale di 1000 m.