Tennis: A Tamagni, Duc e Paonessa il torneo Rodeo

Tre i tabelloni disputati, quelli under 12 e under 14 maschile e quello under 14 femminile.

Ad aggiudicarsi il titolo under 12 maschile è stato Jacopo Tancredi Tamagni che dopo aver eliminato in semifinale il torinese Alessandro Fenoglietti, in finale ha battuto per 4/3 4/0 Oliviero Pretti che a sua volta in semifinale si era liberato di Marco Chiucchiurlotto.

U.12 Maschile da sx Pretti e Tamagni

Il torneo under 14 maschile è stato vinto da Mattia Duc che in finale si è imposto sul Christian Cavallo per 4/0 3/4 10/8; nelle semifinali erano stati eliminati Giovanni Ronzio e Nicolò Borsato.

U.14 Maschile da sx Duc e Cavallo

Il torneo femminile under 14 è stato vinto sa Gaia Paonessa che ha superato in finale Anael Tovagliari con il punteggio di 4/1 4/0; nelle semifinali Paonessa aveva eliminato Karol Tovagliari mentre Tovagliari aveva avuto la meglio su Sara Boccato.