Ginnastina: Buona prestazione di Gaia Tetrera (Olimpia)

Unica rappresentante per la Valle d'Aosta Gaia Petrera (classe 2009), portacolori della Ginnastica Olimpia. La gara è iniziata a parallele, dove ha totalizzato 15,150 punti, è proseguita ai cinghietti, dove purtroppo ha commesso un errore, recuperato però senza perdersi d'animo grazie ad altri tre buoni punteggi agli attrezzi successivi (da menzionare un ottimo 19.000 a volteggio). Gaia chiude quindi la gara odierna in settima posizione ed è sesta nella classifica di campionato, lasciando comunque aperte le porte per la gara nazionale dell'11/12/13 maggio a Napoli.

Con lei in campo gara la tecnica federale Federica Vinante.