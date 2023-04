Ginnastica: Tre successi e due secondi posti per il Club des Sports

Ieri - sabato 22 aprile - seconda giornata di gare a Saint-Vincent, dove il Club des Sports ha organizzato la seconda prova del Campionato Insieme Silver e quella Individuale Silver di ginnastica ritmica per i livelli LA2 e LB2. Nelle gare a squadre bellissime prestazioni per le padrone di casa, capaci di vincere in tre occasioni e di conquistare altri due podi.

SECONDA PROVA CAMPIONATO INSIEME SILVER

Nel livello LA1, tra le Allieve vittoria del Club des Sports (9.800) in pedana nel collettivo a corpo libero con Angelica Brunetti, Anna Montecchi e Aurora Pelliccioni. Le valdostane hanno preceduto Ritmica Carmagnola (9.700) e Cuneo Ginnastica (9.500). Sesto posto per l’altra squadra del Club des Sports (8.900) formata da Melissa Barbuto, Nicole Cassarino, Elena Pennisi e Martina Ziggiotto. Tra le Open secondo posto per il Club des Sports (9.450) con Enilda Ndreca, Emma Baldo e Marie Péaquin. Hanno concluso alle spalle di Ritmica Carmagnola (9.475) e davanti a Piemonte Ginnastica (9.350).

Nelle Allieve LB2 doppietta del Club des Sports, che ai cerchi ha vinto con la coppia Anna Gusulfino - MariaPaola Rigo (9.600) e si è piazzato secondo con Bianca Camaschella e Celeste Ciurca (9.350). Terza la Libertas Ginnastica Vercelli (9.150). Dodicesime Alessia Masoaro e Melissa Mastroianni (8.375). La gara Open è andata a Piemonte Ginnastica con 9.475 punti, con ottava posizione per Panasie Barailler e Chloé Demarin (9.025).

Nelle LC2 (Open) gradino alto del podio per Nicoletta Moro e Martina Turatti, che al termine dell’esercizio alla palla hanno totalizzato 9.800 punti, contro i 9.350 di Cuneo Ginnastica e i 9.300 di Libertas Ginnastica Vercelli.

Nelle LD1 (Open), gara vinta da Gym Aosta con 10.675 punti), sesto il Club des Sports di Matilde Borga, Marie Claire Gachet, Sophie Pramotton e Tanja Saudin (8.600).

SECONDA PROVA CAMPIONATO INDIVIDUALE SILVER

Sempre sabato si è svolta anche la prima parte della seconda prova individuale Silver, riservata ai livelli LA2 e LB2. Nelle Allieve 3a fascia (LA1) successo di Mariastella Gibin (Orbassano; 17.125) con settima Melissa Barbutto (15.800) e undicesima Martina Ziggiotto (15.400). Nelle Junior 1 (esercizi cerchio e clavette) settima Gaia Rigollet (16.225) e nona Martina Montegrandi (15.900); vittoria di Greta Marotta (Concordia; 17.600). Nel livello LB2 sesto posto tra le Junior 2 per Chloé Demarin (16.425) nella prova vinta da Ilaria Giabardo (Rhythmic School; 19.275), nelle Junior 3 nona Panasie Barailler (15.775) - successo per Carmen Valentina Araujo della società Concordia (18.925) - mentre nelle Senior 2 settima Sophie Pramotton (15.375) nella prova andata a Sofia Palazzolo (Elegantia; 18.800).

Barbuto Cassarino Pennisi Ziggiotto

IL PROGRAMMA DEI PROSSIMI GIORNI

Oggi - domenica 23 aprile - a Saint-Vincent si svolge la prova individuale riservata alle LB1. Nessuna ginnasta del Club des Sports è impegnata, in pedana alcune valdostane della Gym Aosta. Domani - lunedì 24 aprile - l’individuale Silver dei livelli LC e LD, mentre il 25 aprile toccherà ancora alle LC.