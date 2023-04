Ginnastica: A Saint-Vincent prima giornata di gare

Domenica 16 aprile è iniziato il ricco programma di gare di ginnastica ritmica, organizzate dal Club des Sports. A Saint-Vincent è stato il giorno delle ginnaste del livello LA1, impegnate nella seconda prova del campionato individuale Silver.



Nelle Allieve 1 quindicesima posizione per Noemi Challancin, che ha realizzato 17.550 punti, 33a Eleonoire Ollier Chaissan con 15.975 punti. La gara è stata vinta da Sofia Cavallero della Ginnastica Paradiso (18.875).



Nelle Allieve 2 successo per Zoe Garcea (Euritmica; 18.925), con ottava Nicole Cassarino (17.350), 12a Elena Pennisi (17.175) e 29a Matilde Mangaretto (14.225). Nelle Allieve 3 quindicesima Eloise Chenal (16.000), nelle Allieve 4 21a Azzurra Liotta (15.475) e nelle Junior 3 ottava Alessia Fratini (16.775).



Le gare del Club des Sports proseguiranno sabato 22 aprile con le prove Insieme Silver e le individuali riservate ai livelli LA2 e LB2. Domenica prossima in pedana le LB1.



Cuaz a Padova nella serie C, settore Gold

Beatrice Cuaz ha invece gareggiato a Padova, nella terza prova della serie C, settore Gold. La portacolori del Club des Sports è tornata in pedana insieme alla società piemontese Echidna ed è stata protagonista di una bella prestazione con un punteggio di 19.400.



La formazione, dopo gli esercizi alla palla, cerchio, clavette e nastro, ha chiuso al 26° posto con 84.150 punti. A vincere è stata la società Concordia con 109.150 punti, davanti ad Ariele (105.450) e Ginnastica Ritmica Albachiara (104.100).