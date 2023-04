Ciclismo: Ciclismo: Finn Fisher-Black conquista il suo primo successo in carrierase la volata dei battuti su Ulissi e Caruso

Finn Fisher-Black conquista il suo primo successo in carriera portando la Nuova Zelanda sul gradino più alto del podio per la prima volta nella storia de Il Giro di Sicilia Crédit Agricole. La vittoria del portacolori della UAE Team Emirates è arrivata grazie ad una vera e propria azione da finisseur, favorita anche dal gioco di squadra di Rafal Majka e Diego Ulissi che hanno creato un buco a 1100 metri dall'arrivo. Il giovane neozelandese ha tirato dritto fino al traguardo dove ha alzato le braccia al cielo precedendo di 8" Vincenzo Albanese, Diego Ulissi e Damiano Caruso. Oltre al successo di tappa, per Finn Fisher-Black arriva la soddisfazione di vestire tutte e quattro le maglie di leader de Il Giro di Sicilia Crédit Agricole.

Renato Schifani, Presidente della Regione Siciliana: "La mia presenza qui oggi ad Agrigento testimonia l'importanza che Il Giro di Sicilia ha per la Regione. Questa gara di livello internazionale è un ottimo volano per mostrare la nostra bella Isola e per attirare turismo, non solo quello tradizionale ma anche quello su due ruote. Insieme all'assessore Amata pensiamo che questo sia uno sport salutare e per questo vogliamo promuoverlo su tutto il nostro territorio attraverso immagini splendide che fanno il giro del mondo".



Elvira Amata, Assessore Regionale del Turismo e dello Sport: "E' sempre una straordinaria emozione partecipare e sostenere il Giro di Sicilia, vetrina internazionale di altissimo profilo che celebra da quasi cento anni il felice connubio tra sport e turismo. Partito oggi da Marsala, meta per eccellenza di approdi e partenze, assieme alle altre tappe previste offrirà una rara opportunità ai tanti appassionati e ai turisti viaggiatori del mondo, per conoscere le bellezze del patrimonio dell'Isola attraverso le immagini del passaggio della carovana: uno spettacolo unico!".