Attività sportiva: supporti contro la stanchezza

La stanchezza è una condizione naturale del nostro corpo. Può essere di diversa intensità, da un semplice e lieve affaticamento sino alla sensazione di avere esaurito tutte le energie disponibili. Può arrivare in seguito ad attività fisica più o meno intensa, sia a livello amatoriale che professionistico, ma anche durante o dopo normali azioni di vita quotidiana, o in seguito a particolari condizioni emotive.





Fattori scatenanti





Di per sé non c’è nulla di strano a sentirsi stanchi. La mente comunica con il corpo, trasmettendo segnali che possono prevedere massima vitalità, umore positivo, voglia di fare; oppure, all’opposto, insofferenza, abulia, carenza di energia. Quest’ultimo fattore, oltre all’attività sportiva, può dipendere da svariate altre cause: particolari situazioni di stress in ambito privato, alterazioni psicofisiche nei cambi di stagione , condizioni ambientali, diete non equilibrate, insufficienza di sonno o sonno discontinuo, gravidanza, oltre a problematiche patologiche inerenti differenti tipi di malattie. Di solito la sensazione di stanchezza non deve comportare preoccupazioni, anche se la sua presenza può rendere faticosa la concentrazione sul posto di lavoro o negli orari di studio, la memorizzazione di informazioni essenziali, la gestione del comportamento nei confronti di altre persone.





Nell’ambito delle farmacie online, è disponibile una vasta gamma di integratori , non pesanti per l’organismo nel periodo dell’assunzione e vantaggiosi per la loro capacità di migliorare la condizione energetica e combattere i sintomi e le privazioni dovute a stanchezza, affaticamento o vera e propria spossatezza.





Integratori: principali caratteristiche





La composizione dei più efficaci integratori presenti nel mercato varia a seconda del singolo prodotto, ma si tratta in ogni caso di elementi nutrienti che aiutano a ridare nuove energie e a sostenere funzioni importanti come quella muscolare. Il loro uso, spesso in forma liquida o di compressa, non deve essere indiscriminato né eccessivo: ne basta una quantità moderata (ad esempio una capsula al giorno) per ricevere input benefici con cui sostenere il corpo e la mente. Se si prendono in considerazione integratori prettamente destinati allo sport, è chiaro come il loro utilizzo debba essere quantificato in base alla disciplina a cui ci si dedica, se richiede mediamente uno sforzo più diradato nel tempo (ciclismo o gare di atletica a lunga percorrenza ) uno sforzo intenso ma di minore durata (come il nuoto a vasca corta ) o impegno fisico minore (come può essere una camminata a ritmo sostenuto ma senza pendenze gravose).





Gli integratori cercano di soddisfare svariati bisogni, oltre alla resistenza e al recupero dello sforzo fisico: dal miglioramento del sonno alla regolarizzazione dell’attività intestinale, dal completamento della dieta alla cura dei capelli e della pelle. I costi contenuti e la facilità d’assunzione li rendono consigliabili per l’acquisto, a patto, come detto, di non abusarne. Nel catalogo delle più rifornite farmacie online si trovano integratori utili per la concentrazione e la memoria, per aumentare le difese immunitarie, per la bellezza del corpo, oltre a sali minerali e prodotti multivitaminici; la loro efficacia, per combattere la stanchezza e aumentare l’energia, dovrebbe comunque essere sempre accompagnata dal tentativo di costruire o ripristinare per quanto possibile uno stile di vita corretto.