Tennis: Raduno delle speranze valdostane agli ordini di Fabio Paonessa, Nathalie Viérin e Monica Ostellino

La prima convocazione è stata per i ragazzi under 12 nati negli anni 2011 e 2012 che si sono allenati in funzione dei prossimi impegni individuali che li vedranno impegnati nel prossimo quadrimestre e soprattutto in funzione della prossima Coppa delle Regioni in programma in Abruzzo a Giugno; per l'occasione sono stati convocati Ageline Bionaz, Sara Boccato, Marco Chiucchiurlotto, Jacopo Ciampa, René Macori, Francesco Miele, Etienne Montegrandi, Gaia Morsia e Claire Susanna.

Il secondo appuntamento è stato riservato ai ragazzini under 10 nati negli anni 2013, 2014 e 2015 sui quali la Federtennis sta monitorando i progressi grazie anche ad un continuo dialogo con tutti i Tecnici delle Scuole Tennis. Ad allenarsi sono stati convocati Giulia Borsato, Francesco Cartalemi, Leonardo Finelli, Gerome Gaspard, Mattia Melotti, Chiara Perrelli, Alessio Pettenon e Ludovico Sebastiani.



Entrambi i Raduni sono stati coordinati dai Tecnici Fabio Paonessa, Nathalie Viérin e Monica Ostellino.



Under 12 con da sx in piedi Ostellino, Viérin, Morsia, Boccato, Susanna, Bionaz, Paonessa, da sx seduti Miele, Montegrandi, Macori, Chiucchiurlotto, Ciampa.