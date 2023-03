Ginnastica: La valdostana Lucrezia Marie Luboz trionfa a Chieri

Belle prove a Chieri per le ginnaste Silver dell’Artistica Femminile guidate dalle tecniche Lella Boaretto e Elisa Andreacchio alla 2^ Prova Regionale del Campionato Individuale Silver LB Ginnastica Artistica Femminile a Chieri, 19 Marzo 2023.

LB Allieve 1° fascia:

1° posto per Lucrezia Marie Luboz (Volteggio, Parallele, Trave, Corpo Libero ) con un totale di 55.300

2° posto per Emi Bertucci con 55.200

3° posto per Aurora Mileto con 54.500

Fra le Allieve LB 3° fascia:

9° posizione per Luna Angela Donatelli Marquet con 54.500, 11° per Ginevra Tripodi con 54.000, 13° per Margot Peaquin con 52.300

Fra le Allieve LB 4° fascia:

16° Matilde Baldon con 51.500

Fra le LB Junior 1:

Sophia Comparetto 10° con 54.300, Emma Condò 13° con 53.400, 16° Beatrice Mileto con 52.800.

Fra leLB junior 2 podio al 3° posto per Matilde Sisitilli con 54.000

Per le LC:

LC Allieve 4: bel 3° posto per Alice Giammattei che sale sul podio con punti 63.200, seguita al 10° da Mya Canalini con 59.800.

LC Junior 1 : Christel Giarrusso si piazza al 6° posto con punti 60.200

LC Junior 2: sale sul podio al terzo anche Luana lombardo con Lombardo Luana con punti 63.400, 8° posizione per Chiara Lucy Ferrando con punti 60.500, poi Matilde Bianchi 10° con 59.800