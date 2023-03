Ritmica: il Club des Sports tre volte sul podio a Candelo

Secondo posto per le Allieve LC che si sono esibite in tre esercizi: corpo libero collettivo, successione palla/nastro e coppia cerchi. Angelica Brunetti, Anna Gusulfino, Anna Montecchi, Sveva Ottobon, Viola Ottobon, Aurora Pelliccioni e MariaPaola Rigo hanno realizzato 32.325 punti, piazzandosi alle spalle di Eurogymnica Torino (33.100) e davanti a Ginnastica Melodia (32.075). La squadra Open di Matilde Borga, Marie Claire Gachet, Sophie Pramotton e Tanja Saudin ha invece concluso dodicesima con 31.775 punti; primo posto per Cuneo Ginnastica con 34.725 punti.



Nella gara LE Open terzo posto per il Club des Sports che ha totalizzato 39.350 punti e chiuso alle spalle di Concordia (40.375) e Cuneo Ginnastica (39.525). Nel collettivo ai cerchi si sono esibite Emilie Avallone, Sofia Bevilacqua, Aimée Bo e Cecilia Cuaz, nella successione clavette/cerchio è toccato ad Avallone e Cuaz, mentre nell’esercizio individuale (palla) è tornata in pedana Sofia Bevilacqua.



Nelle Allieve (livello LB) terzo gradino del podio per Bianca Camaschella, Celeste Ciurca, Alessia Masoaro e Melissa Mastroianni (collettivo al corpo libero e coppia ai cerchi) con 20.925 punti, alle spalle di Gym Aosta (21.150) e Sport Giocando (21.025).

Tra le Open LB - due esercizi: corpo libero collettivo e coppia cerchi - successo di Ritmica Carmagnola con 22.275 punti, 14a la squadra di Emma Baldo, Enilda Ndreca e Marie Péaquin (19.425) e 18a quella formata da Panasie Barailler, Chloé Demarin, Viola Grandi, Matilde Lo Verso e Gaia Rigollet.



Le Open LD con Sophia Baldo, Ilaria Bertoncin, Alysée Casula, Giulia Cretier e Manuela Fianco si sono piazzate decime con 35.925 punti nella gara vinta da Eurogymnica Torino con un punteggio di 39.400. Anche per questa categoria tre esercizi: corpo libero collettivo, successione palla/nastro e individuale.



Le Allieve (livello LA) Melissa Barbuto, Nicole Cassarino, Elena Pennisi e Martina Ziggiotto si sono piazzate quindicesime (collettivo corpo libero e successione fune/palla) con 17.475 punti. Vittoria di Euritmica con 19.875 punti.