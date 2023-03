Ciclismo: Jasper Philipsen vince la terza tappa della Tirreno-Adriatico

Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) ha vinto la terza tappa della 58^ Tirreno-Adriatico Crédit Agricole, la Follonica-Foligno di 216 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) e Biniam Girmay (Intermarché - Circus - Wanty). Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) conserva la Maglia Azzurra di leader della Classifica Generale. RISULTATO PROVVISORIO 1 - Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) - 216 km in 5h19'08" 2 - Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) s.t. 3 - Biniam Girmay (Intermarché - Circus - Wanty) s.t. CLASSIFICA GENERALE 1 - Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) 2 - Lennard Kämna (Bora - Hansgrohe) a 28" 3 - Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers) a 30"

LE MAGLIE

Le maglie di leader della 58esima Tirreno-Adriatico Crédit Agricole sono prodotte con tessuti SITIP e disegnate da SPORTFUL

Maglia Azzurra , leader della Classifica Generale, sponsorizzata ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo - Filippo Ganna (Ineos Grenadiers)

, leader della Classifica Generale, sponsorizzata Maglia Ciclamino , leader della Classifica a Punti, sponsorizzata madeinitaly.gov.<wbr></wbr>it

, leader della Classifica a Punti, sponsorizzata Maglia Verde , leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata Trenitalia - Davide Bais (Eolo-Kometa Cycling Team)

, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, nati dopo il 01/01/1998, sponsorizzata Crédit Agricole - Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers)

DICHIARAZIONI

Pochi secondi dopo aver attraversato il traguardo, il vincitore di tappa Jasper Philipsen ha dichiarato: "Vincere è sempre bello, farlo dopo questo splendido lavoro di squadra è ancora meglio. I miei compagni mi avevano preavvisato che ci sarebbero potuti essere ventagli nel finale quindi mi sono portato davanti. E' la prima vittoria del team in stagione, una grande soddisfazione. Mathieu Van der Poel ha fatto un grande lavoro, rendendomi tutto più facile".



La Maglia Azzurra Filippo Ganna, subito dopo l'arrivo, ha detto: "Avevo perso per un attimo la testa del gruppo durante i ventagli ma i miei compagni di squadra sono riusciti a farmi rientrare. Sono ancora leader della generale fortunatamente. Vedremo come andrà domani".