Ciclismo: Greek Mtb Series, in evicenza i valdostani Nicole Pesse, Yannick Parisi e Andreas Vittone

Trasferta in chiaro-scuro di Nicole Pesse, Yannick Parisi e Andreas Vittone a Salamina. in Grecia, alla Greek Mtb Series, quattro giorni di gara, che ha visto i tre valdostani autori di buone prestazioni, ma anche di tanta sfortuna, con forature e incidenti vari.

Nella prima giornata, nella Elite femminile, successo della belga Emeline Detilleux (1h 13’40”) davanti a Greta Seiwald (1h 14’47”). In 9° posizione assoluta, prima Under 23, Nicole Pesse (Rdr Italia Leynicese; 1h 19’23”). Al maschile, doppia foratura per Yannick Parisi e foratura anche per Andreas Vittone, entrambi della Ktm-ProtekEletrtrosystem e tutti e due costretti al ritiro.

Nella categoria Under 23, ancora un successo di Nicole Pesse (1h 21’01”), davanti alla belga Julia Gregoire (1h 23’06”) e all’altra italiana Nefelly Mangiaterra (1h 26’13”). Al maschile, un buon nono posto di Yannick Parisi (1h 16’13“), nella gara vinta dal belga Jente Michels (1h 13’41”); Andreas Vittone, ‘centrato’ da un altro concorrente, è ‘atterrato’ su un albero, infortunandosi a tre dita e, in conclusione, costretto di nuovo al ritiro. Nel pomeriggio, Vittone (1h 29’30”) ha preso il via nella gara Elite, chiudendo in 20° posizione nella gara vinta dallo svizzero Andri Frischknecht (1h 23’03”).