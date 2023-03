Ciclismo: Ganna freccia tricolore Tirreno Adriatico

Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) si ripete conquistando, come nella passata edizione, la prima frazione della Tirreno-Adriatico Crédit Agricole, la Lido di Camaiore-Lido di Camaiore (Tudor ITT) di 11.5 km. Nonostante l'asfalto umido, il Campione Nazionale italiano, nonchè detentore del Record dell'Ora, ha fermato le lancette del cronometro sul tempo di 12'28" a una media di 55.347 km/h, la seconda più alta nella storia della 'Corsa dei Due Mari'. Ad accompagnare Ganna sul podio il Campione Nazionale tedesco Lennard Kämna (Bora - Hansgrohe), a 28", e il giovane statunitense Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers) che ha chiuso a 31" dal suo compagno di squadra. Per Ganna arriva anche la soddisfazione della Maglia Azzurra, la sua quarta in carriera dopo le tre vestite nella scorsa edizione.





RISULTATO DI TAPPA

1 - Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) - 11.5 km in 12'28" alla media di 55.347 km/h

2 - Lennard Kämna (Bora - Hansgrohe) a 28"

3 - Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers) a 31"



CLASSIFICA GENERALE

1 - Filippo Ganna (Ineos Grenadiers)

2 - Lennard Kämna (Bora - Hansgrohe) a 28"

3 - Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers) a 31"





LE MAGLIE DELLA TIRRENO-ADRIATICO CRÉDIT AGRICOLE

Le maglie di leader della 58esima Tirreno-Adriatico Crédit Agricole sono prodotte con tessuti SITIP e disegnate da SPORTFUL

Maglia Azzurra , leader della Classifica Generale, sponsorizzata ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo - Filippo Ganna (Ineos Grenadiers)

, leader della Classifica Generale, sponsorizzata Maglia Ciclamino , leader della Classifica a Punti, sponsorizzata madeinitaly.gov.<wbr></wbr>it - indossata da Lennard Kämna (Bora - Hansgrohe)

, leader della Classifica a Punti, sponsorizzata - indossata da Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, nati dopo il 01/01/1998, sponsorizzata Crédit Agricole - Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers)

STATISTICHE

Terza vittoria a cronometro alla Tirreno per Filippo Ganna dopo San Benedetto del Tronto 2020 e questa stessa tappa l’anno scorso

La media oraria di Ganna oggi è stata di 55,348 km/h, si tratta del 2° valore di tutti i tempi per la Tirreno dopo i 56,636 dello stesso Ganna nel 2020 a San Benedetto del Tronto

Ganna non vinceva su strada da 194 giorni (prologo del Deutschland Tour). 149 giorni fa mise a segno il record dell’Ora (8 ottobre 2022).





CONFERENZA STAMPA

Il vincitore di tappa e prima Maglia Azzurra Filippo Ganna ha dichiarato in conferenza stampa: "Quella di oggi è stata sicuramente una buona performance. Era da tanto tempo che cercavo la vittoria. Non ho visto molti corridori fare la ricognizione stamattina alle 9,30 e forse questo mi ha facilitato le cose. Quando sono partito l'asfalto era ancora bagnato ma ho deciso di non prendere rischi nelle tre curve del percorso. La Tirreno-Adriatico è ancora lunga e non so quale sarà il programma del team, potrei cercare di difendere la Maglia Azzurra fino al Sassotetto oppure lavorare per i nostri uomini di classifica. Sono comunque felice. Il mio obiettivo è fare bene anche nelle frazioni in linea e non solo a cronometro".

LA TAPPA DI DOMANI

TAPPA 2 CAMAIORE-FOLLONICA, 210 KM

Tappa mossa e articolata specialmente nella seconda parte. Partenza da Camaiore e attraverso Montemagno si raggiunge prima Pisa e poi il Livornese per abbandonare la parte completamente pianeggiante e salire a Castellina Marittima dove proseguendo verso sud si attraversano Riparbella e Canneto. Una volta terminato il lungo tratto che segue, prevalentemente in discesa, si entra nel circuito finale di circa 22 km caratterizzato dal brevissimo strappo “dell’Impostino” da ripetere due volte.

Ultimi km

Ultimi km prevalentemente rettilinei, carreggiata di 8 m.