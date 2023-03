Ciclismo: Emilie Bionaz prima nel cross country di Torre Canavese

Impegni agonistici tra Verona e Torre Canavese per i bikers del Cicli Lucchini, ancora alla ricerca della migliore condizione. Nella sesta edizione della Verona MTB International - prova di apertura del circuito Italia Bike Cup - tredicesima posizione per Stefano Gerbaz, rimasto nel gruppetto di testa fino al quarto giro, prima di perdere qualche secondo nelle due tornate decisive. Ha chiuso a 4’05” da Elian Paccagnella, che si è imposto con 23”6 sul valdostano Gabriel Borre (ora passato alla Ktm Protek) e con 1’08” su Alessandro Mancin.





Emile Bionaz

Gli altri ragazzi hanno invece gareggiato a Torre Canavese, dove il miglior risultato è arrivato dalla Juniores Emilie Bionaz, che ha vinto al termine di una convincente prova, gestita dall’inizio alla fine. Ha completato i tre giri in 1 ora 14’49”, lasciando al secondo e terzo posto Anna Pellegrino (1 ora 18’08”) e Carlotta Bocchio Vega (1 ora 20’49”), entrambe dell’Asd Rock Bike Team. Nella prova maschile, vinta da Diego Milan (1 ora 15’08”), 20° Giuseppe Guglielmo Abbate; quinta Open Camilla Martinet (1 ora 29’20”) in allenamento prima di iniziare la stagione di enduro. La gara è stata vinta da Katia Moro (1 ora 33’13”).



Ieri - domenica 5 marzo - è toccato a Esordienti e Allievi, impegnati in una top class nazionale non così semplice, sia per l’alto numero di partenti, sia il percorso impegnativo. Negli Esordienti secondo anno, 65° Matteo Raffaele Abbate, 81° Christian Faita e 86° Sebastian Amidei (vittoria di Raffaele Armanasco; Team Rebel Bike Paredi), partiti dal fondo della griglia. Negli Allievi 1 (successo di Simone Pesenti; Speed Bike Rocks), 31° Fabian Borre ancora in cerca delle pedalate migliori, 38° Erik Henriod e 66° Davide Savoia. Negli Allievi 2 quindicesima piazza positiva per Mathieu Grimod, mentre Alessandro Fantone (25°) è stato rallentato da un problema alla scarpetta. Ha vinto Federico Rosario Brafa (Biassono).



Il prossimo fine settimana la squadra agonistica del Cicli Lucchini sarà impegnata a Campochiesa (Albenga): sabato seconda prova dell’Italia Bike Cup Juniores, domenica gara nazionale per Esordienti e Allievi.