Ciclismo: Iniziata la stagione del Cicli Lucchini con 14 atleti nella squadra agonistica 2023

Inizio di stagione anticipato per la squadra agonistica del Cicli Lucchini che domenica 12 febbraio ha partecipato al Trofeo GagaBike, gara nazionale di cross country per le categorie giovanili, disputato a Vernasca (Piacenza).

Un’occasione utile per acquisire i primi punteggi e scalare posizioni nelle griglia di partenza; un’occasione che i bikers del team aostano non si sono fatti sfuggire, adeguandosi a un calendario mutato negli ultimi anni. L’esordio stagionale sarebbe dovuto avvenire nel primo fine settimana di marzo, ma la società ha preferito anticipare i tempi proprio per una questione legata ai punti. A Vernasca, negli Allievi primo anno 44° Erik Henriod, 64° Fabien Borre e 80° Davide Savoia.

Negli Allievi secondo anno 19° Mathieu Grimod e 23° Alessandro Fantone; negli Esordienti secondo anno 54° Matteo Raffaele Abbate, 74° Sebastian Amadei e 77° Christian Faita.

Durante la prima parte dell’inverno i ragazzi hanno svolto un periodo di preparazione atletica: Esordienti e Allievi sono stati seguiti dai tecnici della società (Herik Del Degan e Sandro Chapellu, coadiuvati da Frank Henriod e Corinne Clos e dai preparatori atletici Michael Pesse e Alessandro Saravalle), Juniores e under 23 invece hanno lavorato sulle tabelle delle rispettive persone di riferimento.

A cavallo tra gennaio e febbraio il tradizionale raduno a Sanremo, servito per inserire chilometri nelle gambe in sella alla bici da strada. Quest’anno la squadra agonistica è formata da Matteo Raffaele Abbate, Sebastian Amadei e Christian Faita (Esordienti 2), Fabien Borre, Erik Henriod e Davide Savoia (Allievi 1), Alessandro Fantone, Mathieu Grimod (Allievi 2), Giuseppe Abbate, Andrea Carbone, Stefano Gerbaz, Emilie Bionaz (Juniores), Camilla De Pieri e Camilla Martinet (Under 23).

Da una programmazione iniziale, Carbone continuerà a gareggiare nel cross country in ottica ciclocross, De Pieri potrebbe strizzare l’occhio alle granfondo e alle gare marathon, mentre Martinet dedicherà più tempo al mondo Enduro ed E-bike.

Non ci sarà più Gabriel Borre, che dopo i risultati dello scorso anno è approdato alla KTM Protek Elettrosystem, insieme ad Andreas Vittone, altro giovane cresciuto tra le fila del Cicli Lucchini.