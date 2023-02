Tennis: Sfiora il colpaccio la Rappresentativa Giovanile valdostana nella seconda giornata Coppa delle Province

In piedi da sn: Finelli, Pettenon, Paonessa, Viérin, Melotti, Macciocchi; in ginocchio da sx Perrelli, Marusic e Borsato

Sui campi in terra rossa del Tennis Piazzano Novara non sono bastati i punti conquistati da Alessio Pettenon, Giulia Borsato e Isabel Marusic nei singolari e dal doppio misto formato dalla coppia Pettenon - Borsato per superare gli avversari e conquistare il primo posto assoluto del girone; peccato per le sconfitte al terzo set di Chiara Perrelli e di Leonardo Finelli autori di due belle prestazioni chiuse entrambe con un pizzico di rammarico.

Per l'occasione, i Tecnici Fabio Paonessa e Nathalie Viérin avevano convocato Marusic Isabel, Giulia Borsato, Chiara Perrelli, Leonardo Finelli, Alessio Pettenon, Michael Macciocchi e Mattia Melotti. Si dovrà attendere l'esito della sfida tra le Rappresentative di Biella/Vercelli e Novara/Verbania in programma il 26 Febbraio per sapere se i Rossoneri potranno accedere alla fase successiva della manifestazione.