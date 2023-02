Tennis: Esordio vittorioso per rappresentativa valdostano alla Coppa Province

La Rappresentativa della Valle d'Aosta, guidata dai Tecnici Fabio Paonessa e Nathalie Viérin, ha esordito conquistando una netta vottoria per 7 a 2 contro i pari età della Rappresentativa di Biella/Vercelli.

Sui campi del C.T. Courmayeur i giovani rossoneri non hanno dato scampo agli ospiti, nei singolari sono arrivati i punti conquistati da Chiara Perrelli, Giulia Borsato, Isabel Marusic, Alessio Pettenon e Leonardo Finelli; due punti nei doppi sono stati conquistati da Perrelli-Guichardaz e dalla coppia Pettenon-Borsato. La prossima settimana per la Valle d'Aosta incontro in trasferta contro Verbania/Novara.