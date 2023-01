DALL'ABRUZZO A ROMA: L'ITALIA SI TINGE DI ROSA

La Fontana di Trevi, simbolo di Roma, illuminata di Rosa a 100 giorni dal via del Giro d'Italia

Nella notte di ieri, che segnava l'inizio del countdown dei 100 giorni alla Grande Partenza del 106° Giro d'Italia, le città che ospiteranno le 21 tappe della corsa hanno illuminato di rosa i loro luoghi più caratteristici. Il Giro d'Italia, organizzato da RCS Sport, partirà il 6 maggio dalla Costa dei Trabocchi per concludersi il 28 maggio in quel di Roma. Nella capitale italiana l'illuminzione rosa della Fontana di Trevi è stata realizzata anche grazie al contributo di Enel, sponsor della Maglia Rosa. La Regione Abruzzo ospiterà la Grande Partenza del Giro d'Italia per la seconda volta nella sua storia a 22 anni di distanza dall'unico precedente.



(Il 106° Giro d'Italia prenderà il via dalla Costa dei Trabocchi il prossimo 6 maggio)

Questi, tappa per tappa, sono i monumenti che si sono illuminati di Rosa:

1ª tappa – 06/05/2023 – Fossacesia Marina - Ortona - Costa dei Trabocchi ITT: i Trabocchi a Fossacesia Marina e il Castello Aragonese ad Ortona.

a Fossacesia Marina e il ad Ortona. 2ª tappa – 07/05/2023 – Teramo - San Salvo: il Castello della Monica a Teramo e L'Aquilone a San Salvo.

a Teramo e a San Salvo. 3ª tappa – 08/05/2023 – Vasto - Melfi: il Monumento alla Bagnante a Vasto e Porta Venosina a Melfi.

a Vasto e a Melfi. 4ª tappa – 09/05/2023 – Venosa - Lago Laceno: Piazza Umberto I a Venosa e il Palazzo Municipale di Bagnoli Irpino.

a Venosa e il di Bagnoli Irpino. 5ª tappa – 10/05/2023 – Atripalda - Salerno: la Domus di Abellinum ad Atripalda e il Palazzo di Città di Salerno.

ad Atripalda e il di Salerno. 6ª tappa – 11/05/2023 – Napoli - Napoli: la Basilica di San Francesco di Paola in Piazza Plebiscito a Napoli.

in a Napoli. 7ª tappa – 12/05/2023 – Capua - Gran Sasso d'Italia (Campo Imperatore): Porta Napoli a Capua e il Castello Cinquecentesco a L'Aquila.

a Capua e il a L'Aquila. 8ª tappa – 13/05/2023 – Terni - Fossombrone: la Cascata delle Marmore a Terni e il Ponte della Concordia a Fossombrone.

a Terni e il a Fossombrone. 9ª tappa – 14/05/2023 – Savignano sul Rubicone - Cesena (Technogym Village) ITT: il Ponte Romano sul Rubicone a Savignano sul Rubicone e Piazza del Popolo a Cesena.

a Savignano sul Rubicone e a Cesena. 10ª tappa – 16/05/2023 – Scandiano - Viareggio: la Rocca del Boiardo a Scandiano e il Molo della Madonnina di Viareggio.

a Scandiano e il di Viareggio. 11ª tappa – 17/05/2023 – Camaiore - Tortona: la Torre Civica in Piazza San Bernardino a Camaiore e la Torre del Castello a Tortona.

a Camaiore e la a Tortona. 12ª tappa – 18/05/2023 – Bra - Rivoli: la Zizzola a Bra e il Castello di Rivoli.

a Bra e il di Rivoli. 13ª tappa – 19/05/2023 – Borgofranco d'Ivrea - Crans Montana: la Torre Campanaria del Ricetto a Borgofranco d'Ivrea e la scritta illuminata sul Lago Grenon a Crans Montana.

a Borgofranco d'Ivrea e la a Crans Montana. 14ª tappa – 20/05/2023 – Sierre - Cassano Magnago: l' Hotel de la Ville a Sierre e il Campanile di San Maurizio a Cassano Magnago.

a Sierre e il a Cassano Magnago. 15ª tappa – 21/05/2023 – Seregno - Bergamo: Piazza Concordia a Seregno e Porta San Giacomo a Bergamo.

a Seregno e a Bergamo. 16ª tappa – 23/05/2023 – Sabbio Chiese - Monte Bondone: il Santuario della Madonna della Rocca a Sabbio Chiese e il MUSE, Museo della Scienza , a Trento.

a Sabbio Chiese e il , a Trento. 17ª tappa – 24/05/2023 – Pergine Valsugana - Caorle: il Platano di Viale Dante a Pergine Valsugana e il Santuario della Madonna dell'Angelo a Caorle.

a Pergine Valsugana e il a Caorle. 18ª tappa – 25/05/2023 – Oderzo - Val di Zoldo: Palazzo Foscolo a Oderzo e il Mas de Sabe in Val di Zoldo.

a Oderzo e il in Val di Zoldo. 19ª tappa – 26/05/2023 – Longarone - Tre Cime di Lavaredo: il Municipio di Longarone e le Tre Cime di Lavaredo .

e le . 20ª tappa – 27/05/2023 – Tarvisio - Monte Lussari ITT: Borgo Lussari.

21ª tappa – 28/05/2023 – Roma - Roma: la Fontana di Trevi a Roma.





(Le Tre Cime di Lavaredo, sede di arrivo della 19^ tappa)





(Napoli sarà sede di tappa per il secondo anno consecutivo. Qui la Basilica di San Francesco di Paola in Piazza Plebiscito)





(Borgo Lussari, dove avrà luogo la cronoscalata del penultimo giorno con partenza da Tarvisio)





(La Cascata delle Marmore a Terni, sede di partenza dell'ottava tappa)