Ginnastica ritmica: La valdostana Elodie Godioz campionessa italiana Allieve 3

Vittoria “storica” per la giovanissima ginnasta Elodie Godioz che al termine di una prova straordinaria si aggiudica il titolo italiano nella Categoria Allieve 3 nella gara svoltasi sabato 12 a Sarnano (Mc).

Elodie è la prima ginnasta valdostana ad aggiudicarsi un titolo italiano di categoria, il campionato più difficile, basato su 4 esercizi: con un totale di 87.700 (20.650 corpo libero, 24.000 fune, 20.850 clavette, 22.200 nastro) la ginnasta della Ritmica Piemonte ha così conquistato un meritatissimo primo posto che la pone al vertice dei valori nazionali.

Grande la soddisfazione delle tecniche della Ritmica Piemonte Manuela Bertolone e Ludmilla Volkova.

Nella stessa categoria Allieve 3 25° posto per Amely Sordi, anch’essa in forza alla Ritmica Piemonte, che pur frenata da problemi fisici partecipa comunque alla gara mancando la finale, ma ottenendo i validi punteggi di 18.400 al corpo libero e 17.950 al nastro.

La vittoria di Elodie non deve far passare in second’ordine un altro straordinario piazzamento: Ginevra Pascarella (Ritmica Piemonte) ottiene un grandissimo 5° posto su 33 partecipanti nella gara delle Allieve 4, vinta da Carol Michelotti della Armonia d’Abruzzo.

Ginevra ottiene l’elevato punteggio di 96.250 (23.100 al cerchio, 24.500 alla palla, 25.750 alle clavette, 22.900 al nastro).

Si tratta di risultati di eccezionale valore che testimoniano del grande momento delle atlete valdostane della Ginnastica Ritmica che mai avevano raggiunto risultati simili.

Elodie Godioz