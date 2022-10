Ciclismo: Guichardaz, M. Agostinacchio e Cottin protagonisti a Brugherio

A Brugherio (Monza Brianza), ieri e oggi, il memorial Berionni e Perego, tappa del circuito Selle Smp Master Cross, che ha visto grandi protagonisti Sofia Guichardaz, Mattia Agostinacchio e Corrado Cottin, vincitori nelle rispettive categorie

Negli Allievi secondo anno, bella vittoria di Mattia Agostinacchio (Guerciotti Development; 30’06”), davanti a Ettore Fabbro (Jam’s Bike; 30’12”) e Daniele Longoni (Cicli Fiorin; 30’37”). In 13° posizione Kristian Blanc (Xco Projec; 32’27”); 38° Mattia Lunardi (Xco Project; 37’14”). Al femminile, categoria unica, gradino alto del podio per Sofia Guichardaz (Guerciotti Development; 27’16), a precedere la ‘primo anno’ Elisa Bianchi (Team Piton; 27’29”) e Linda Sanarini (Mosole; 27’35”). In 11° posizione, 6° Allievi 1, Elisa Giangrasso (Guerciotti Development; 29’39”); 31° Chantal Cuaz (Cicli Fiorin; 32’23”).

Nei Master fascia 3, vittoria di Corrado Cottin (Cicli Benato; 41’41”), a precedere Gianfranco Mariuzzo (Santa Marinella; 42’31”) e Giorgio Chiarini (Flandres; 43’14”).

Negli Esordienti secondo anno, successo di Raffaele Armanasco (Rebel Bike; 29’58”). In 26° posizione Pietro Mantasia (Xco Project; 34'04”).

Ieri, negli Juniores, vittoria di Tommaso Cafueri (Dp66 Giant Smp; 37’09”). Al 30° posto Andrea Carbone (Dotta Bike Dp66; 41’59”).

Nei G6 Donne, successo di Matilde Carretta (Mosole; 23’13”); conclude in settima posizione Mélanie Bosonin (Tessiore; 24’31”).

Ciclocross

Tappa di Coppa del Mondo di Ciclocross, oggi, a Maasmechelen (Belgio), con Filippo Agostinacchio che, nella U23, fallisce di un nonnulla l’accesso alla ‘Top 20’.

Solo Belgio e Olanda tra i migliori dieci della classifica (7 belgi e 3 olandesi) della prova riservata agli Under 23, vinta dal belga Thibau Nys (49’08”) a precedere l’olandese Pim Ronhaar (49’10”) e il connazionale Witse Meeussen (49'13”). In maglia azzurra, 21° posizione di Filippo Agostinacchio (Selle Italia Guerciotti Elite; 52’53”).