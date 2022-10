Ginnastica: Per l'Olimpia femminile 13 medaglie al campionato Gold

Un totale di tredici medaglie, fra piazzamenti di giornata e di campionato, è il meritato bottino delle ragazze dell’Olimpia alla finale regionale Junior Senior Gold.

Ad aprire le danze la veterana Sofia Chiumello (classe 2005) che si aggiudica il titolo di Campionessa Regionale all around 2022 e il pass diretto per la finale nazionale. Si aggiungono a questo titolo due ori di specialità alle parallele e al corpo libero.

La coetanea Arianna Bocchio Ramazio, ginnasta della Lamarmora Biella tesserata Olimpia, si posiziona 4a nella finale regionale all around a meno di mezzo punto dal podio, con un argento al volteggio e alla trave e un bronzo alle parallele.

La giornata prosegue con la ginnasta Junior 2 Sophie Graziano (classe 2008) che si aggiudica il bronzo regionale nel concorso generale, uno splendido oro al volteggio e un bronzo al corpo libero.

Anche Vittoria Ramanzin (classe 2007) chiude questa finale regionale con un bronzo all around nella categoria J3 e conquista un bronzo anche per il corpo libero e un meritatissimo oro alle parallele che la vede campionessa regionale in questo attrezzo.

Chiudono la lunga e intensa giornata di gara le due più piccole della squadra, classe 2009:

Claire Savoye, un po' meno in forma rispetto alla scorsa prova, riesce comunque a centrare l'obiettivo, qualificandosi per la fase di ripescaggio; la compagna Martina Saroglia, si aggiudica il 4° posto all around, l'oro al volteggio per la gara odierna e l'argento nella classifica di campionato.

Gli allenatori in campo gara Eric Centelleghe e la responsabile di settore e tecnica federale Claudia Iacona sono fieri dei risultati ottenuti e pronti a tornare in palestra in vista delle prossime competizioni. Per Arianna, Vittoria, Sophie, Claire e Martina si tratterà del ripescaggio Nazionale 11-12-13 Novembre, che varrà l’accesso al prestigioso Campionato Nazionale Individuale di inizio dicembre, al quale la loro compagna Sofia è ammessa di diritto essendo la Campionessa Regionale.