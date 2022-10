Ginnastica artistica: Sottotono i ginnasti Olimpia all’interregionale Gold di Mortara

Sabato Lorenzo Mattana, in ripresa da un infortunio alla caviglia, ha dovuto rinunciare a due dei sei attrezzi della prova all around (corpo libero e volteggio), ottenendo un buon 10mo posto ad anelli e piazzamenti più modesti agli altri attrezzi. Meglio il compagno di squadra Luca Massetti, proveniente dalla società Forza e Costanza di Brescia ma tesserato Olimpia, che si è piazzato al 9° posto al cavallo con maniglie e al 10mo a parallele e sbarra.

Anche Massimo Marzenta, che ha gareggiato domenica a corpo libero e volteggio, era infortunato alla caviglia e ha comunque cercato di dare il meglio in questa sua prima esperienza in un Interregionale Individuale Gold.

La gara ha visto i valdostani contrapporsi ad avversari di altissimo livello, infatti nelle loro categorie gareggiavano anche alcuni dei neo campioni d’Europa.

Luca Massetti e Lorenzo Mattana

Nella fase regionale i tre ginnasti avevano più volte centrato i vari podi di specialità conquistando ben sette medaglie. Ora sono in attesa della classifica unitaria delle tre prove interregionali italiane, che deciderà l’accesso alla fase nazionale di Fermo.