Ottimo secondo posto di Corinne Cornaz che ad Alessandria sulla terra rossa del Tennis Comunale gli Orti è stata battuta in finale da Clara Annaratonee per 1-6, 3-6 dopo oltre due ore di gioco, in un torneo di seconda categoria.

La valdostana ha nettamente vinto la prima partita 6-3 6-2 contro Oke Esther.