Tennis: Heloise Pramotton chiude in bellezza la stagione sportiva 2022

Heloise Pramotton chiude la sua stagione sportiva 2022 con un ottimo secondo posto. Nel primo turno si impone per 5/7 6/1 10/1 su Alice Storti, al secondo turno batte la testa di serie numero 4 del tabellone Vittoria Cantone; in semifinale gioca una bellissima partita nella quale sconfigge la prima testa di serie classificata 3.1 Virginia Dalla Pozza per 7/6 6/3 per poi cedere in finale per 1/6 1/6 contro la bravissima Rossella Rolfo.