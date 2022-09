Ciclismo: Gli Orange danno spettacolo a Lucca

Giovani… all’attacco! Oggi alla Tenuta ‘Il Ciocco’, in Toscana, si è alzato il sipario tricolore. Sono 295 in totale gli Esordienti e gli Allievi (1° e 2° anno) che si stanno confrontano a colpi di pedale al Campionato Italiano Team Relay Giovanile (108 atleti) e al Campionato Italiano Giovanile di Società (187 atleti) nello spettacolare Bike Park della Garfagnana.

Buone le pretsazione degli Orange del Presidente Sergio Cosentino: nella prima frazione Andrea Perron 21° con bici non sua, nella seconda Michel Perron Michel 14°, nella terza frazione Elisa Giangrasso 16^ e nell'ultima frazione Bortolotti Barrel Teseo 14° con Botolotti e Giangrasso che hanno fatto impazzire i cronometri.

Indipendentemente dai risultati, la due giorni tricolore sarà un’esperienza molto emozionante per tutti i bikers, che da domani si sfideranno sui sentieri dove nel ’91 si disputarono i Campionati del Mondo.

Il ciclismo nasce come sport individuale, ma in questa particolare sfida il gioco di squadra e la strategia saranno fondamentali. La strategia vincente l’anno scorso, sempre al Campionato Italiano Team Relay, fu quella del Team Lombardia capitanato da Davide Donati che, dopo aver controllato il Team Bolzano, impostò una volata magistrale sul rettilineo finale battendo la squadra altoatesina ed il Team Valle d’Aosta.

Il weekend si concluderà con l’assegnazione della maglia tricolore ad una delle 43 squadre al via per il Campionato Italiano di Società. Partirà da grande favorita la squadra Jam’s Bike Team Buja con ben 216 punti di vantaggio sulla Ciclistica Rostese, seconda in classifica provvisoria, e sulla Polisportiva Oltrefersina, staccata di 289 punti. Domenica le gare si concentreranno al mattino con la categoria Esordienti 2° anno a scattare per primi sul tracciato di 3000m e 140m di dislivello da ripetere tre volte, stessa distanza per le donne Allieve.

Due giri da completare invece per la categoria donne Esordienti 1° e 2° anno, mentre gli Allievi 1° e 2° anno dovranno portarne a termine quattro.