Ginnastica ritmica: Doppia vittoria a Morbegno per Elodie Godioz e Ginevra Pascarella

Il 10 settembre ha avuto luogo a Morbegno il Torneo Internazionale per club ASD VERA, che ha visto lapartecipazione di quattro ginnaste valdostane in forza alla Società piemontese Ritmica Piemonte: Emma Chiabotto, Elodie Godioz, Ginevra Pascarella e Amely Sordi, guidate dalle tecniche Manuela Bertolone e Ludmilla Volkova.

Nelle Allieve A3 bella vittoria alla fune per Elodie Godioz con 20.400, seguita dalla compagna di squadra Amely Sordi con 20.250 e da Emma Chiabotto con 18.400.

Amelie Sordi (sn) e Elodie Godioz

Al nastro altra vittoria per Elodie Godioz con punti 23.000, seguita all’8° posto da Amely Sordi con 17.350, eal 10° da Emma Chiabotto con 16.050. Ancora sul podio alle clavette Elodie Godioz questa volta in 2° posizione con punti 22.200, seguita da Ameye Sordi in 9° con 17.450 e da Emma Chiabotto in 11° con 16.300. Fra le Allieve 4 1° posto per Ginevra Pascarella al cerchio con 24.600, che bissa poi ila vittoria alla palla con23.050; 5° posto alle clavette con 21.200 a pari merito con la compagna di squadra Anna Pilato.

Ginevra Pascarella