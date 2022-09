Ciclismo: Gaia Tormena oro agli Italiani di Enduro a Castel del Rio

Esordienti: la Valle d’Aosta sbanca Castel del Rio (Bologna), sede dei Campionati Italiani di Enduro Fci – King of Cdr. Nell’Open femminile, successo di Gaia Tormena (Gs Lupi Valle d’Aosta; 23’11”46), davanti a Nadine Ellecosta (Abetone Gravity Team; 23’27”52) e Gloria Scarsi (Collective Dainese; 23’59”00). Al settimo posto Emilie Polo (Vc Courmayeur MB; 26’01”43), prima Juniores, ma privata del titolo nazionale in quanto al via c’erano soltanto tre atlete di categoria. Nei Master, 7° M1 Edoardo Franco (Black Arrows; 23’06”), con titolo che va a Giulio Monnecchi (Sam Enduro; 22’20”).

Nei Master 7, 2° Antonio Carlo Franco (Black Arrows; 32’27”) alle spalle di Francesco Baroni (CicoBikes; 26’42). Nelle categorie giovanili, oro Allievi a Matteo Melloni (AppenninoBike; 9’20”58). Al 32° posto Enea Allegri (Vc Courmayeur MB; 10’37”05); 69° Jérémy Carlin (Vc Courmayeur MB; 16’31”62). Negli Esordienti, piazza d’onore di Andrea Vallet (Vc Courmayeur MB; 10’13”19), alle spalle di Lorenzo Cesari (AppenninoBike; 9’51”90), con terzo Filippo Murachelli (Ponente Gravity; 10’14”52). Strada Etienne Grimod è il nuovo campione della Provincia di Como di ciclismo su Strada Juniores. Oggi, nel 34° Trofeo Cassa Rurale Ed Artigiana Di Cantù – 42° Coppa Città di Cantù, di 113,400 km, Etienne Grimod (Pool Cantù 1999) ha concluso terzo, preceduto dalla coppia della Bustese Olona, Giovanni Bisoni e Filippo Turcotti, laurendosi campione provinciale.

Strada Ancora un’ottima prestazione di Kristian Balnc, oggi impegnato nel Gran Premio Eurostampa, a Bene Vagienna (Cuneo). A giocarsi la vittoria, una fuga a quattro, regolata in volata, dopo 78 km alla media di 37,440 km/h, Federico Migliavacca (2h 05’00”), che precede Michele Gertosio (Vigor), Simone Ullio (Ucab 1925 Biella) e Eric Venturini (Pedale Ossolano). A inseguire, la squadra di Kristian Blanc (Young Bikers Team Balmamion) che, a cauas di un problema fisico di un compagno, l’azione di ricongiungimento non ha avuto esito positivo. A un minuto dal quartetto di testa, lo sprint per la quinta posizione: a vincere la volata Ludovico Mellano (Young Bikers) che precede, sesto, il proprio compagno di sodalizio, Kristian Blanc. Settimana impegnativa per il valdostano, in gara mercoledì, a Rivarolo (Torino) in una prova tipo Pista e, domenica, alla Coppa d’Oro di Borgo Valsugana (Trento).