A Chatillon area di interesse regionale per il motocross

"Il riconoscimento ad interesse regionale all’impianto per la disciplina del motocross si aggiunga a quello del tiro a volo, deciso lo scorso anno, andando ad arricchire l’offerta sportiva del comune di Châtillon, e che entrambi contribuiscano più in generale al richiamo nell'ambito dell’offerta turistica della media valle". Carlo Marzi, Assessore regionale alle Finanze e Opere Pubbliche, Caarlo Marzi, comenta la decisione della Giunta assunta dopo il parere positivo dell’apposita Commissione, composta da rappresentanti dell’Assessorato regionale competente per lo sport e del CONI regionale.

Siccome la Federazione Motociclistica Italiana conta in Valle d’Aosta un buon numero di tesserati l’area sarà di interesse per molti praticanti: unica nel suo genere in regione, potrà diventare attrattiva a livello nazionale ed internazionale.

L’impianto sarà interamente realizzato con risorse private, a completo carico del soggetto che ne curerà la gestione.

"Con l’assestamento di bilancio approvato dal Consiglio - evidenzia l’Assessore, sono finanziate la prima fase di progettazione della pista di ski-roll nel Comune di Brusson e le opere di miglioramento architettonico, energetico e strutturale della piscina regionale di Pré-Saint-Didier per 2 milioni di euro. Sono stanziati ulteriori 2,3 milioni di euro per l’adeguamento degli impianti sportivi di rilevanza regionale che rappresentano opportunità di sviluppo, attrattività e promozione dei territori".

I comuni coinvolti (Bionaz, Brissogne, Charvensod, Morgex, Quart, Torgnon) e l’Unité des Communes Mont Cervin hanno, in tal senso, manifestato necessità di intervenire nel 2022.

L’Assessore specifica come tra gli interventi dell’anno scorso rivestano particolare rilevanza le opere finanziate con questo assestamento che riguardano il Tiro a volo di Chatillon e gli adeguamenti progettuali della pista di atletica del campo scuola Tesolin di Aosta, perché attese da molti anni.

L’Assessore regionale allo Sport evidenzia che nell’assestamento di bilancio il Consiglio ha posto grande attenzione alle potenzialità che gli impianti sportivi di rilevanza regionale rivestono per lo sviluppo dei territori dei comuni interessati e per l’intera Regione.

Per far fronte agli adeguamenti dei costi di progettazione determinati dagli eccezionali aumenti dei prezzi delle materie prime per gli impianti di interesse regionale finanziati con la legge di assestamento 2021, sono finanziati i maggior costi per i lavori di adeguamento al Palaindoor di Aosta, al campo da Rugby di Sarre, allo Sport-haus di Gressoney-Saint-Jean, al Forum Sport Center di Courmayeur, oltre ai tratti dei percorsi ciclabili tra i Comuni di Pontey e Châtillon dell’Unité Monte Cervino e nel comune di Saint-Marcel dell’Unité Mont-Emilius.

Il Presidente del CONI Valle d’Aosta Jean Dondeynaz dice: “Siamo soddosfatti per le importanti risorse economiche investite per finanziare ed adeguare alcuni impianti sportivi di rilevanza regionale attraverso le risorse dell’assestamento di bilancio. La Valle d’Aosta è una regione a grande vocazione sportiva - sia per praticanti che per risultati- e, investire sugli impianti, ci permette di avere la possibilità di fornire risposte ai tanti praticanti e, più in generale, a tutta la comunità valdostana”.