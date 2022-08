Rally: Per Elwis Chentrre terzo gradino podio Coppa Rally di Zona,

Ha sfruttato l’occasione per portare a casa un ottimo quarto posto assoluto, che vale anche il terzo gradino del podio per la Coppa Rally di Zona, Elwis Chentre insieme a Fabio Grimaldi su altra Skoda.

L’aostano ha dosato il piede con mestiere per ottenere i punti necessari ad allungare al vertice della classifica che riguarda la 1^ Zona, il quadrante geografico tra Piemonte e Valle d’Aosta che lo vede sempre più protagonista. Un risultato che avvicina Chentre, detentore del titolo assoluto della CRZ, alla qualificazione alla prossima Finale Nazionale Coppa Italia Rally ACI Sport 2022.

Il 35° Rally Lana è stato un trionfo per Corrado Pinzano e Marco Zegna sulla Volkswagen Polo Rally 2. Non poteva disegnarlo meglio di così, l’uomo di casa, artefice e miglior interprete di questo quarto round del Campionato Italiano Rally Asfalto, valido anche per la Coppa Rally di 1^ Zona ACI Sport. Il pilota biellese era chiamato agli straordinari per questa edizione che lo proponeva nella doppia veste di organizzatore, a capo della rallyLana.alive, al fianco della New Turbomark, nonché tra i piloti più attesi in corsa per il tricolore.

Obiettivo raggiunto su tutti i fronti, per la gara che è tornata dove gli compete, per storia e tradizione, ad offrire il palcoscenico al tricolore, ma soprattutto per la vittoria assoluta, la sua prima in carriera in un Campionato Italiano, addirittura la prima sulle sue strade dopo averla sfiorata a lungo. Pinzano l’ha impostata da subito con l’affondo nella prima prova speciale del venerdì in notturna, la più lunga “Città di Biella” con i suoi 23 iconici chilometri passando a fari accesi per il Santuario di Oropa, dove ha fatto la differenza e ha accumulato un distacco consistente da tutti i rivali. Una partenza lanciata che alla fine si è rivelata decisiva.