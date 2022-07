Trial: A Gaby ultima prova per il Trofeo Operval

Fervono i preparativi per la terza ed ultima prova del 1° Trofeo OPERVAL FMI di trial valevole anche comecampionato valdostano. La gara avrà luogo nel Comune di Gaby su di un percorso ad anello da circa 7 kmche verrà ripetuto per tre volte.

Le zone controllate che i piloti dovranno affrontare, come per i precedenti eventi (Ollomont e Torgnon),sono state tracciate dal tecnico federale Eric Uva: sette saranno su terreno naturale e vedranno l’alternanzadi pietre e sottobosco mentre l’ottava sarà allestita con ostacoli artificiali in prossimità dell’area sportiva.

Novità di quest’ultima data sarà la presenza anche dei piloti più piccoli essendo aperta alle diverse categorieminitrial. Non mancheranno per tutta la giornata di domenica le minimoto elettriche che consentiranno aibambini e ragazzi fino a 12 anni di provare gratuitamente ed in tutta sicurezza una moto da trial: in questa attività saranno seguiti passo a passo da istruttori specializzati per il loro “battesimo della moto”.

Attualmente la classifica del trofeo Operval è guidato da Martina Brandani nella categoria Femminile, da Simone Soulier nella TR2, da Andrea Soulier nella Tr3, da Amé Alessandro nella TR3 125, da Paolo Brandaninella TR3 Open, da Fabrizio Barre nella TR4, da Ezio Silvio Salente nella TR5 e da Thierry Cheney nella Vintage.

Per quanto riguarda invece la classifica del campionato valdostano, Etienne Giacuzzo conduce la classe TR3125, Laurent Péaquin la TR3 Open, Davide Lombardi la TR4, Mauro Della Valle la TR5 e Thierry Cheney laVintage.