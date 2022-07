Tennis: Alice Paonessa si aggiudica il trofeo EA4

Alice Paonessa, Atleta che si allena presso la Aosta Tennis Academy, si è aggiudicata quest'oggi il Torneo Open Femminile di 2^ Categoria "Trofeo EA4" di Ivrea. Sulla terra rossa canavesana Alice Paonessa ha battuto nei quarti di finale Margherita Costa 2.7 per 6/3 6/1, in semifinale ha vinto per 6/3 6/0 contro Camilla Angioni 2.7. Questa mattina in una bella ed equilibrata finale Alice Paonessa ha avuto la meglio sulla testa di serie numero uno del tabellone Carlotta Mosso 2.6 chiudendo l'incontro e conquistando così il titolo con il risultato di 7/5 6/4.





La premiazione con da sx Alice Paonessa, un responsabile del Tennis Ivrea, e Carlotta Mosso