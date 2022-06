Rally della Valle d'Aosta, lo shakedown ha aperto la 43/ma edizione

Conto alla rovescia per la 43esima edizione del Rally della Valle d'Aosta, in programma nel prossimi fine settimana, dove saranno in 170 al via.

Tra i protagonisti in Valle Jacopo Araldo e Daniele Araspi (Skoda Fabia), ma anche Gianluca Verna con Fabio Ceschino, Cristian Milano con Nicolò Cottellero e altri numerosi piloti provenienti da fuori la Vale d'Aosta.

Nella giornata di sabato 4 giugno ci sarà lo shakedown, prova delle vetture da gara di 3 chilometri, dalle ore 10.30 alle ore 15.30 con chiusura strada dalle ore 09.30 alle ore 16: il tratto di strada interessato è nel comune di Quart. Start shakedown all’altezza del bivio per il Castello di Quart per proseguire in direzione Frazione Elobert dove terminerà il tratto di shakedown poco prima dell’abitato di Janceyaz.

Domenica 5 giugno sono previste la Prova speciale 1-4 “Pila” km.7,40, start primo passaggio ore 09.25 secondo passaggio Start ore 14.12. Interessati i Comuni di Charvensod – Gressan SR 18 – Charvensod direzione Gressan fino Frazione Les Fleurs. Orario di Chiusura Strada: dalle ore 8 alle ore 12.30 o fino all’ultimo concorrente e dalle 13 alle 17 o fino all’ultimo concorrente.

Prova speciale 2-5 “Cerellaz” Km.12,90, start primo passaggio ore 10.17; secondo passaggio start ore 15.04, Comuni di Saint Pierre – Saint Nicolas – Avise SR41 direzione Saint Nicolas SR26 direzione Cerellaz proseguendo fino al Comune di Avise. Orario di chiusura strada: dalle ore 8.30 alle ore 13 o fino all’ultimo concorrente e dalle ore 13.30 alle ore 18 o fino all’ultimo concorrente.

Prova speciale 3-6 “Allein-Doues” Km.10,45 start primo passaggio ore 11.22 secondo passaggio start ore 16.09. Interessati i Comuni di Allein – Doues - Roisan Ayez SR31 – Doues SR29 in inversione destra su SR29 in direzione Frazione Rhins, Comune di Roisan. Orario di chiusura strada: dalle ore 10 alle ore 14 o fino all’ultimo concorrente, dalle ore 14.30 alle ore 19 o fino all’ultimo concorrente.