Tennis: terminati i Campionati Valdostani all'Asd Belair Sport Aosta (Foto)

Sono terminati i Campionati Valdostani al Asd Belair Sport Aosta assegnando i titoli Regionali per ogni categoria al via 90 iscritti.

Negli assoluti maschile vittoria di Matthieu Vierin su Alberto Cazzato con il punteggio 6/0 6/3, in semifinale Vierin ha superato il fratello Julien e Cazzato ha battuto Alessandro Sacco.

Nell'Open femminile vittoria di Caudia Soro su Heloise Pramotton purtroppo per ritiro di quest’ultima per infortunio, in semifinale Pramotton ha battuto Gaia Paonessa.

Nel doppio maschile vittoria dei fratelli Vierin su D’Achille/Sacco per 4/6 6/1 10/3 in semifinale i vincitori hanno superato la giovane coppia Grassi/Giovinazzo mentre D’Achille/Sacco si sono imposti su Bich/Sanson.

Nella terza categoria vittoria di Alessandro Sacco su Julien Vierin per 6/2 6/3, mentre nella quarta categoria il titolo è andato a Ivano Vittoria che si è imposto per 6/2 6/2 su Roberto Mistretta.

I RISULTATI

Under 10 maschile

Oliviero Pretti b Etienne Montegrandi 6/0 6/2

Under 12 Femminile

Sara Boccato b Bionaz Angeline 6/1 6/1

Under 12 Maschile

Susanna André b Chiucchiurlotto Marco 6/3 6/0

Under 14 femminile

Pramotton Heloise b Ambrosio Anna 6/1 6/3

Under 14 Maschile

Vincenzetti Simone b Chiucchiurlotto Simone 3/6 7/5 10/2

Under 16 Maschile