Ciclismo: Gs Aosta organizza a Cogne la 22esima edizione della Gran Paradiso Bike

Cogne è ancora al centro dell'attenzione per quanto riguarda il ciclismo, dopo il grande successo ottenuto con l'arrivo della tappa del Giro d'Italia.

Domenica 29 maggio è in programma la 22esima edizione della Gran Paradiso Bike, il classico tracciato di 50 km e 1500 metri di dislivello all’interno del Parco nazionale del Gran Paradiso.

Il percorso. Tra le incognite del percorso la salita in Valnontey, il ritorno verso Cogne e, attraverso il bosco di Silvenoire, l’approdo a Lillaz, Si ritorna verso in centro abitato, si transita in zona partenza/arrivo, da dove inizia la parte più tecnica e impegnativa. si sale verso la cima Coppi, ai 2mila metri del Pian della Cretettaz; discesa verso Gimillian e Epinel, per puntare poi al traguardo, risalendo verso Cretaz, ancora Epinel e la risalita sul traguardo del Prato di Sant’Orso.