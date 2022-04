In occasione della serata denominata "La Valle d'Aosta in Giro", tenutasi venerdì 29 aprile presso il Teatro Splendor di Aosta, la Società Ciclistica Valdostana ha svelato il dettaglio delle cinque tappe che andranno a decidere il 58° Giro Ciclistico Internazionale della Valle d’ Aosta - Mont Blanc, in programma dal 13 al 17 luglio 2022.

Il Grand Départ sarà, a conferma del suo nome, in territorio francese mercoledì 13 luglio con la tappa che prevede la partenza e l’arrivo a Saint-Gervais Mont-Blanc: frazione di circa 82 chilometri caratterizzata da un circuito veloce da ripetere per quattro volte nei pressi di Passy, quindi la salita a Le Bettex e arrivo a Saint-Gervais Mont-Blanc.

Il giorno seguente, giovedì 14 luglio, si farà ritorno in Valle d’ Aosta con la tappa che vedrà come sede di partenza e di arrivo il comune di Saint-Christophe. La corsa, ricca di “strappi” impegnativi ma di lunghezza contenuta, vedrà un epilogo più impegnativo, comprendente i GPM di Jeanceyaz e di Grand Brissogne e quindi il traguardo finale posto dopo 124,5 chilometri sull’erta del Municipio di Saint-Christophe.

La terza tappa, in programma venerdì 15 luglio, partirà da Aosta e si concluderà nuovamente nel capoluogo regionale dopo 138,8 chilometri. Quattro i GPM da scalare (Doues, Verrogne, Echarlod e Col d’Introd) per una frazione dal finale nervoso che ben si adatta ai finisseurs capaci di tenere in salita e sulla distanza.

Sabato 16 luglio, invece, sarà la volta della Pont-Saint-Martin - Font<wbr></wbr>ainemore (Plan Coumarial) che, per il chilometraggio(173,8 chilometri) e l’altimetria esigente, si prospetta come la tappa chiave del Giro della Valle d’ Aosta 2022. Dopo un avvio veloce in direzione di Montjovet, i concorrenti dovranno affrontare in rapida successione le secche rampe del Col d’ Arlaz, del Col Tsecore e del Col de Joux. A decidere il finale, le più brevi ma non certo più semplici erte di Perloz, Fabiole e la salita finale ai 1445 metri di Plan Coumarial.

La frazione conclusiva di questa edizione del Giro della Valle d’ Aosta sarà la ormai classica Valtournenche - Breuil Cervinia di 119,7 chilometri. Dopo il primo tratto in discesa e sul fondovalle, la corsa si animerà nel tratto finale con le salite di Verrayes, del Col Saint-Pantaléon e la lunga e mai scontata ascesa conclusiva sino al traguardo finale di Cervinia.

“Dopo la ripartenza post pandemia dello scorso anno - ha dichiarato Riccardo Moret, Presidente della Società Ciclistica Valdostana - rilanciamo le cinque giornate di gara, con un lotto di partecipanti d’ eccellenza. L’edizione del 2021, seppur impegnativa dal punto di vista organizzativo visti gli stringenti protocolli COVID, ha passato a pieni voti il report dei Delegati dell’ Unione Ciclistica Internazionale e pertanto siamo pronti ad affrontare il 2022 con entusiasmo e piena soddisfazione. Le tante richieste di partecipazione provenienti da tutto il mondo, poi, ci testimoniano che siamo sulla strada giusta”. 13/07/2022 SAINT-GERVAIS MONT-BLANC > SAINT-GERVAIS MONT-BLANC 14/07/2022 SAINT-CHRISTOPHE > SAINT-CHRISTOPHE 15/07/2022 AOSTA > AOSTA 16/07/2022 PONT-SAINT-MARTIN > FONTAINEMORE (Pian Coumarial) 17/07/2022 VALTOURNENCHE > BREUIL CERVINIA

FRA

Pendant la soirée appelée "La Valle d'Aosta in Giro", organisée le vendredi 29 avril au Théâtre Splendor de Aosta, la Società Ciclistica Valdostana a dévoilé les détails des cinq étapes du 58° Giro Ciclistico Internazionale della Valle d'Aosta - Mont Blanc, prévu du 13 au 17 juillet 2022.

Le Grand Départ sera en France, mercredi 13 juillet, avec l'étape qui verra le départ et l'arrivée à Saint-Gervais Mont-Blanc : une fraction d'environ 82 kilomètres caractérisée par un circuit à répéter quatre fois près de Passy et ensuite la montée à Le Bettex et l'arrivée à Saint-Gervais Mont-Blanc. Le jour suivant, jeudi 14 juillet, on reviendra en Vallée d'Aoste avec l'étape qui verra la ville de Saint-Christophe comme point de départ et d'arrivée. La course, pleine de montées exigeantes mais pas trop longues, verra un épilogue plus difficile, avec notamment le GPM de Jeanceyaz et Grand Brissogne et donc la ligne d'arrivée finale après 124,5 kilomètres sur le mur de la Commune de Saint-Christophe. La troisième étape, prévue pour vendredi 15 Juillet, partira de Aosta et se terminera à nouveau dans le chef-lieu régional après 138,8 kilomètres. Quatre GPM à gravir (Doues, Verrogne, Echarlod et Col d'Introd) pour une fraction avec un final nerveux qui bien s'adapte aux finisseurs capables de monter les côtes et en même temps tenir la distance. Samedi 16 juillet il y aura l'étape Pont-Saint-Martin - Fo<wbr></wbr>ntainemore (Plan Coumarial) qui avec son kilométrage important (173,8 kilomètres) et son dénivelé exigeant, promet d'être la fraction clé du Giro della Valle d 'Aosta 2022. Après un départ rapide en direction de Montjovet, les concurrents devront affronter en succession les pentes du Col d'Arlaz, du Col Tsecore et du Col de Joux. Les grimpées plus courtes mais certainement pas simples de Perloz et de Fabiole et la montée finale à 1445 mètres de Plan Coumarial décideront le final de la course. La dernière étape de cette édition du Giro della Valle d 'Aosta sera la désormais classique Valtournenche - Breuil Cervinia de 119,7 kilomètres. Après la première descente et une section sur le fond de la vallée, la course sera plus difficile avec les ascensions de Verrayes, du Col Saint-Pantaléon et la longue ascension finale jusqu'à la ligne d'arrivée finale de Cervinia. "Après le redémarrage post-pandémique de l'année dernière - a déclaré Riccardo Moret, président de la Società Ciclistica Valdostana - nous relançons les cinq jours de compétition, avec beaucoup de participants excellents. L'édition 2021, bien que compliquée d'un point de vue organisationnel pour les protocoles COVID rigoureux, a passé le rapport des Délégués de l'Union Cycliste Internationale avec brio et nous sommes donc prêts à affronter le 2022 avec enthousiasme et pleine satisfaction. Les nombreuses demandes de participation venues du monde entier nous témoignent alors que nous sommes sur la bonne voie".

ENG

During the evening called "La Valle d'Aosta in Giro", held on Friday 29 April at the Splendor Theater in Aosta, the Società Ciclistica Valdostana unveiled the details of the 5 stages that will mark out the 58th Giro Ciclistico Internazionale della Valle d'Aosta - Mont Blanc, planned from the 13th to the 17th of July 2022.

The Grand Départ will be on french routes on the 13th of July with both the start and finish line in Saint-Gervais Mont-Blanc: it is a 82km stage with a fast circuit around Passy that the riders will repeat four times, then Le Bettex climb and the finish line in Saint-Gervais Mont-Blanc.

The following day (14th of July) the race will go back to Aosta Valley with a stage whose start and finish line will be in Saint-Christophe. It will be again a short stage (124,5 km) with short hills before the KOMs of Jeanceyaz and Grand Brissogne.

The third stage (15th of July) will start from Aosta and will be 138,8 km long. There will be four KOMs (Doues, Verrogne, Echarlod and Col d'Introd) during this stage that is suitable for finisseurs riders. The finish line will again be in Aosta.

On Saturday the 16th of July the queen stage of the Giro VdA 2022 will start from Pont-Saint-Martin and finish after 173,8 km in Fontainemore. After a fast section towards Montjovet at the beginning of the race the riders will climb Col d'Arlaz, Col Tsecore and Col de Joux. Before the final climb of Plan Coumarial (1445 m of altitude) there will be the short but steep climbs of Perloz and Fabiole.

The last stage of the Giro VdA 2022 will be the classic Valtournenche - Breuil Cervinia (119,7 km). The asperities of the day will be Verrayes climb and Col Saint-Pantaléon, without forgetting the last ascent towards Breuil Cervinia.

"After the edition of the restart we are glad to reintroduce 5 stages with a high quality starting list" stated Riccardo Moret, president of the Società Ciclistica Valdostana. "The 2021 edition passed with succes the examination of the UCI, despite the all known difficulties due to the COVID procedures. We look forward to the 2022 with satisfaction, we had lots of participation applications so we think we are on the right path".