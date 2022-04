Ginnastica: Sabato a Châtillon quasi 500 ginnaste in pedana

Sabato 23 aprile saranno quasi 500 le ginnaste di Piemonte e Valle d’Aosta che parteciperanno alla prova del Campionato di Insieme Silver di ginnastica ritmica organizzata dal Club des Sports.

Al Palazzetto di Châtillon è in programma una gara a squadre per tutti i livelli. L’inizio delle competizioni è previsto alle 10, conclusione intorno alle 17.30. Saranno una trentina le ginnaste del Club des Sports in pedana, presenti anche le coetanee di Gym Aosta e Sigma Gymnica Monterosa.

CENTRO SPORTIVO E PISCINA: APERTURE Il Club des Sports, gestore del centro sportivo di Valtournenche, comunica che da lunedì 25 aprile al 15 maggio la struttura aprirà al pubblico il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 13 alle 20. Dal 16 maggio chiuderà al pubblico per riaprire intorno alla metà di giugno. Già fissata anche la data di apertura della piscina scoperta di Pont-Saint-Martin, in gestione dalla scorsa estate. Inaugurazione domenica 12 giugno. ­