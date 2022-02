Ciclismo: La stagione del Lucchini riparte con una squadra di 20 bikers

Gabriel Borre sedicesimo nella prima gara di Verona

­Riparte la stagione del Cicli Lucchini che quest’anno si presenta al via con uno squadrone formato da ben venti bikers. Sono 12 gli Esordienti e Allievi, a cui si aggiungono 4 Juniores e 2 under 23. Negli Esordienti 1 sono presenti Sebastian Amadei, Christian Faita, Noè Allegri e Matteo Abbate.

Negli Esordienti 2 confermati Fabien Borre, Erik Henriod e Davide Savoia, mentre il gruppo Allievi è composto da Alessandro Fantone, Mathieu Grimod (Allievi 1) e da Emile Bionaz, Gilles Del Degan e Giuseppe Abbate (Allievi 2). Correranno le gare Juniores con la divisa del Cicli Lucchini Gabriel Borre, Stefano Gerbaz e Andrea Carbone, oltre alla new entry Andrea Cino. Tra le under 23 presenti invece Camilla Martinet e Camilla De Pieri.

Raduno a Sanremo

In questi giorni la squadra Esordienti e Allievi è in ritiro a Sanremo, trasferta che i più grandi hanno invece effettuato a cavallo tra gennaio e febbraio. Confermato per intero lo staff tecnico, composto sempre da Herik Del Degan, Sandro Chapellu e dal preparatore atletico Michael Pesse. Oggi - domenica 27 febbraio - a Verona la prima gara stagionale per gli Juniores: buon inizio per Gabriel Borre, sedicesimo a 5’38” da Pietro Mattio della Vigor, vincitore davanti a Davide Donati e Louis Beltritti; 55° Stefano Gerbaz a 15’16”, ritirato Alessio Cino.

Dal prossimo fine settimana tutta la squadra tornerà a indossare il dorsale.

Juniores e under 23 saranno impegnati nella prima tappa degli Internazionali d’Italia Series che si svolgerà a San Zeno di Montagna (Verona), mentre Esordienti e Allievi faranno l’esordio stagionale in un cross country nazionale a Torre Canavese. ­