PECHINO 2022: Curling; 3ª vittoria per l'Italia. Domani l'ultima sfida con la Norvegia

Gli azzurri schiantano 10-3 la Danimarca ed eguagliano il numero di successi ottenuti 4 anni fa a Pyeongchang. Il k.o. della Svizzera contro la Cina non lascia purtroppo speranze di qualificazione al team tricolore

Sebastiano Arman ed Amos Mosaner. Credit: AFLO

Terza vittoria per la Nazionale maschile di curling sul ghiaccio dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022: dopo il successo di ieri contro gli Stati Uniti gli azzurri hanno schinatato oggi la Danimarca con un netto 10-3 ed eguagliano così, quando manca una sola partita al termine della fase di round robin, il numero di successi ottenuti quattro anni fa a Pyeongchang.



Bella prova per gli azzurri di Claudio Pescia, scesi sul ghiaccio con Joel Retornaz (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Aeronautica Militare), Mattia Giovanella (C.C. Cembra 88) ed Amos Mosaner (Aeronautica Militare). Nel match contro la formazione dello skip avversario Krause l'Italia subisce due punti nel primo end ma è brava a pareggiare immediatamente nel secondo dando la prima svolta nel terzo con la mano rubata che porta due marcature a referto. I danesi subiscono il colpo: perdono anche la mano successiva con un altro punto per gli azzurri e realizzano una sola marcatura nella quinta ripresa pur con l'hammer in possesso. Dopo l'intervallo, sul parziale di 5-3 per i nostri, l'Italia firma ben 4 punti e chiude di fatto la partita; nel settimo end ennesima mano rubata e Danimarca costretta alla resa sul punteggio conclusivo di 10-3.

