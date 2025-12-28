Hockey: Aosta corsara ad Alleghe, vittoria di carattere e sogno Master Round a un passo

L’HC Aosta passa ad Alleghe con una prova di grande solidità e maturità, imponendosi per 3-1 su una squadra che ha venduto cara la pelle fino all’ultimo. Una vittoria pesante, non solo per la classifica ma soprattutto per il morale, arrivata al termine di una gara intensa, fisica e giocata con lucidità nei momenti chiave.

A sbloccare il match è Nimenko, bravo a finalizzare un’azione ben costruita con gli assist di Nardella e Plouffe-Dubé, dando subito un segnale forte alla partita. L’Alleghe prova a reagire, alza il ritmo e mette pressione, ma l’Aosta tiene bene il ghiaccio e colpisce ancora con Plouffe-Dubé, che raddoppia confermando il suo ottimo momento di forma. I padroni di casa non mollano e trovano la rete che riapre il match, ma nel finale è Nardella a chiudere i conti, ancora su assist di Plouffe-Dubé e Nimenko, suggellando una prestazione di squadra convincente e concreta.

Tra i protagonisti anche Rocco Perla, autore di una prova solida e decisiva tra i pali, come sottolineato a fine gara da Luca Giovinazzo. Il suo commento è lo specchio di un momento finalmente più sereno dopo settimane complicate: “I ragazzi sono stati fantastici, tutti fantastici. Ci hanno dato filo da torcere, ma comunque Rocco Perla ha fatto una bellissima partita. Dopo due mesi di sfortuna con dieci infortuni ci meritiamo anche un po’ di gioia”.

Un successo che arriva nonostante le assenze pesanti, con i fratelli Berger, Mocellin e Mazzocchi ancora fuori, ma con una squadra che sta ritrovando progressivamente uomini e certezze. “Pian piano stanno rientrando e si è visto nelle ultime cinque partite, con quattro vittorie. La squadra è unita e oggi ha vinto il gruppo”, ha aggiunto Giovinazzo, rivendicando il valore del collettivo.

Nessun proclama, però, e piedi ben piantati sul ghiaccio. L’Aosta continua a ragionare una partita alla volta, forte di un gruppo giovane affiancato da alcuni elementi esperti. “Giochiamo dando il massimo senza darci obiettivi a lungo termine”, ribadisce il tecnico, anche se il traguardo ora è lì, a portata di mano: il Master Round dista un solo punto. “Fino a qualche settimana fa non ci credevamo, adesso speriamo di farlo”.

Ad Alleghe, intanto, l’HC Aosta ha mandato un messaggio chiaro: la stagione è tutt’altro che finita, e questo gruppo ha ancora voglia di stupire.