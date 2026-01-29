Giunta regionale, via libera al sostegno per l'Hockey Club Aosta Gladiators in Canada

La Giunta regionale, nella seduta odierna di giovedì 29 gennaio 2026, ha deliberato il sostegno promozionale all'Hockey Club Aosta Gladiators A.S.D. in occasione dell'imminente trasferta canadese delle squadre giovanili. L'Esecutivo ha approvato l'acquisizione di un pacchetto di servizi promo-pubblicitari volto a valorizzare l'immagine turistica della Valle d'Aosta sfruttando la visibilità internazionale degli eventi.

Le competizioni e il programma

Le giovani promesse dell'hockey valdostano parteciperanno a due distinti tornei in Québec nel mese di febbraio:

La formazione Under 13 sarà impegnata dal 15 al 24 febbraio nella 66ª edizione del prestigioso Tournoi International Peewee de Québec .

sarà impegnata dal nella 66ª edizione del prestigioso . La squadra Under 15 gareggerà dal 15 al 23 febbraio al Tournoi International Bantam di Granby.

«Lo sport è uno straordinario strumento di comunicazione – dichiara l’Assessore Giulio Grosjacques - capace non solo di trasmettere valori positivi ma anche di rafforzare l’immagine dei territori, dal punto di vista di promozione turistica.

In particolare, le attività sportive svolte in contesti di rilievo internazionale, come le competizioni che vedranno impegnati i nostri giovani hockeisti, rappresentano un efficace veicolo per fare conoscere la Valle d’Aosta come destinazione a vocazione sportiva, montana e outdoor, in grado di attrarre flussi turistici interessati alle esperienze attive.

L’esperienza e i risultati conseguiti dall’Hockey Club Aosta Gladiators testimoniano come lo sport possa diventare un importante ambasciatore dell’immagine valdostana a livello internazionale.

Alle due squadre giovanili – conclude l’Assessore - va il nostro caloroso incoraggiamento, perché questa trasferta oltreoceano, al di là di quelli che saranno i risultati sportivi, possa rappresentare un’esperienza di amicizia e di apertura al mondo.»