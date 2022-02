Ginnastica ritmica: Buoni risultati pet le Silver LC Gym Aosta e per le Allieve Ritmica Piemonte a Biella

Nel weekend appena trascorso hanno gareggiato a Biella, nella prima prova del Campionato Regionale Piemonte Valle d’Aosta di Squadra Allieve Gold, le ginnaste Emma Chiabotto, Elodie Godioz, Ginevra Pascarella e Amelie Sordi, tutte atlete valdostane tesserate per la Società Ritmica Piemonte. La squadra è stata guidata dalle tecniche Bertolone Manuela e Ludmilla Volkova, che hanno portato in campo anche la squadra Allieve 1, piazzatasi anch’essa al secondo posto.





Le giovani Allieve Gold 3 hanno fornito un’ottima prestazione al collettivo, successione e individuale piazzandosi al secondo posto con l’elevato punteggio di 51.250, seconda solo all’Eurogymica di Torino. In successione si è svolto il Campionato Individuale Silver LC 1° prova: fra le Allieve 3° fascia 11° posto per Bottari Elisa (9.625 al corpo libero e 9.375 alla palla), 14° Sebastiani Sara (8.550 al cerchio e 10.075 alla palla), 17° per Bianco Elena (9.500 al corpo libero e 8.150 alla palla); fra le Junior 1 15° posto per Facchini Lavinia (10.100 al cerchio e 8.575 alla palla); fra le Junior 3 Cognetta Matilde 18° (8.675 al cerchio e 9.200 alla palla); per le Senior 4° posto Marcoz Maya (9.350 al cerchio e 8.750 alla palla).



Al termine della gara soddisfazione per le tecniche Righi Giorgia e Amelie Sitta, che dichiarano: “Buona la prima gara LC dell’anno con ampi margini di miglioramento”.