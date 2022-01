Moto su ghiaccio: il 23 gennaio arriva l'Ice Trophy a Saint-Rhémy-en-Bosses

Il 23 gennaio a Saint-Rhémy-en-Bosses, sulla Pista Ghiaccio La Rosière avrà luogo la terza prova stagionale dell’Ice Trophy, trofeo italiano di velocità su ghiaccio per moto chiodate. Il programma prevede l’ingresso in pista dei piloti dalle 10 per le prove libere seguite dalle prove cronometrate tra le 11 e le 11:30, subito dopo inizieranno le tre manche di gara: le prime due da 6 giri e l’ultima, la fast race, da 3.



Intorno alle 13.30, stilate le classifiche provvisorie, si sfideranno in un testa a testa i primi due piloti di ogni categoria per stabilire i vincitori della giornata, la manifestazione si concluderà intorno alle 15 con la cerimonia delle premiazioni. A dare lustro alla manifestazione che porta in Valle d’Aosta importanti nomi provenienti dalle diverse discipline del motosport a due ruote, ci saranno anche il vicepresidente nazionale della Fmi Rocco Lopardo e Giani Cator, giovane della Martinica, neo campione junior di Francia e d'europa supermotard.